Mi Jardín de Flores

Definitivo, Saúl Monreal no Será Candidato de Morena a la Gubernatura en 2027

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“En el caso de Morena, se ha tomado la determinación de que desde 2027 nosotros no habremos de llevar en la boleta algún familiar directo de quien gobierna actualmente”: Luisa María Alcalde Luj án, presidenta Nacional de Morena.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Miércoles 3 de Septiembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólho que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Por Morena, el Saúl Monreal no Irá

-HOY MIÉRCOLES nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica que la presidenta nacional de Morena, abogada Luisa María Alcalde Luján, sentenció que el joven Saúl Monreal Ávila, no podrá ser candidato del partido guinda a la gubernatura de Zacatecas en 2027.

“QUE LO impiden los estatutos de Morena, por lo que ningún familiar de un servidor público con cargo a un puesto de elección popular podrá ser candidato a sucederlo en la elección inmediata, para evitar el nepotismo, por lo que tendrá que posponer su ambición hasta el 2033, sí quiere ser el abanderado de Morena.

“YA LO había adelantado la Presidenta de México, pero el joven David ha dicho que con Morena o sin Morena él será candidato en 2027 y ganará la gubernatura, el hombre ya se siente el delfín de su hermano David Monreal.

-EL CACHORRO -responde doña Petra- está ensoberbecido, dice que a donde quiera que va la gente lo quiere de gobernador, y como él se debe a la gente y no al partido ni a la presidenta de México, él buscar á la gubernatura en 2027 por algún otro partido, entonces yo creo que sí se lanzará.

-PUES QUE se lance, a ver quien vota por él, porque la gente ya está hasta la madre de los Monreal Ávila, el David nos dio a llenar, además es un desagradecido, a los que apoyaron su campaña, les retiró hasta el saludo, pues ahora hace como si no los conociera, así de ojete se volvió en cuanto llegó a palacio de gobierno.

-LO BUENO es que ya le falta menos: en un par de años, el David volverá a ser mortal y pasará a ser el gobernador más ojete de Zacatecas de toda la historia.

-PERDÓN, pero ese titulo le corresponde a don Alejandro Tello.

-ASÍ DEBERÍA de ser, pero el propio Holgazán le dijo: “Quítate que ahí te voy,”, y lo desbancó del primer lugar.

-PUES QUÉ bueno que fue el propio partido quien le cerró las puertas al David Monreal, pues además corría el riesgo de perder la gubernatura porque ya nadie quiere a los Monreal: la gente los acusa de traidores, a El Monris, a dónde quiera que lo ven, le gritan “traidor”, y le echan en cara su “hermandad” con el súper corrupto del Alito Moreno, el vándalo que agredió al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

-SÍ, ES una amistad muy perversa: El Monris y el Alito negociaron la impunidad del corrupto presidente nacional del PRI, a cambio de la gubernatura de Zacatecas, triunfo que le correspondía a la Claudia Edith Anaya Mota, pero los mapaches monrealistas y priístas, unidos, se encargaron de embarazar urnas a favor de David Monreal.

-SÍ; LOS mejores mapaches del monrealismo y los mejores mapaches del PRI se unieron para hacer sus ratones locos y otras trampas para meter en la casa de los perros a David Monreal, ese fue el perverso acuerdo entre Ricardo Monreal y el tal Alito, que “El Monris” sigue pagando.

ESA COMPLICIDAD los mantiene juntos, por eso el Alito no pudo ser desaforado como lo pedía la mayoría de Morena, pues el apoyo de Ricardo al líder priísta fue decisivo y hasta la cárcel libró.

“Conozco a Ricardo Monreal: Chaquetero, Traidor”

-A PROPÓSITO, ¿ya leyeron lo que escribió Juan Miguel Alcántara Soria, sobre El Monris?, le da hasta por debajo de la lengua en su reciente columna, en la cual escribió:

AL VER al coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal -comienza el conocido abogado panista- mover la cola, complacido, dando cuenta a López Obrador de aprobarse sus iniciativas por diputados serviles, recordé las pesadillas de George Orwell en “Rebelión en la granja” y “1984”: pronósticos realizados gradualmente en México.

A MONREAL lo conocí en 1988, ambos diputados federales en la LIV legislatura. Él pegado, como perro faldero, a José Luis Lamadrid, diputado del PRI, a quien Salinas de Gortari encargó elaborar su contrapropuesta de reforma política. Yo tenía de Luis H. Álvarez, presidente del PAN, la tarea de elaborar, con docena de diputados, iniciativas de reforma constitucional y de un Código Electoral de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, CEPLEU o Código Azul, que presentamos en seguimiento a la exigencia de reforma democrática a Salinas, ilegítimo de origen. De ambas surgió el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, Cofipe, en 1989.

JOSÉ LUIS LAMADRID era ágrafo. De pensamiento ordenado y crítico, capaz de expresión verbal, no de expresión escrita. Monreal era su escribano. Durante meses, en jornadas extenuantes, discutimos Lamadrid y yo, acompañados por relevos de diputados de cada bancada (en mi caso, el mayor tiempo por Juan Antonio García Villa y Gildardo Gómez V. ), en la sede de la Secretaría de Gobernación, en el Palacio Legislativo, y recintos alternos, respectivas visiones. Y acordamos crear el Instituto Federal Electoral (IFE), un nuevo sistema que partió de sacar a gobierno y partidos de la defi nición de las mesas directivas de casilla, una credencial de elector confi able, entre otros componentes. Arturo Núñez Jiménez actuó todo ese proceso como escribano de lo discutido, en sede Gobernación. Monreal escrib ía para Lamadrid en el cuarto de al lado. EN 1997 volvimos a coincidir, en la LVII legislatura, donde el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados. Arturo Núñez era coordinador de los del PRI. En las bancadas opositoras se formó el G-4, mayoría de diputados federales. Los del PAN coordinados por Carlos Medina Plascencia; del PRD, por Porfi rio Muñoz Ledo, más del PT y del Verde. Los del PRI, indigestos por no tener mayoría, querían impedir la integraci ón de la mesa directiva de la cámara si no la presidían ellos. El “pastor del rebaño”, Núñez envió a Monreal como sabueso, a olfatear ambiente. El G-4 designó a Carlos Medina presidente de la Junta de Coordinaci ón; y a Muñoz Ledo, de la Cámara, quien contestó el cuarto informe del presidente Zedillo. Núñez envío a Monreal a tribuna en repetidas ocasiones, a defender al presidencialismo priista como perros acosados.

MONREAL Y Núñez esperaban que el presidente Zedillo les pagara con candidatura a gobernador de Zacatecas y Tabasco. Zedillo no les encontró solvencia ético-pol ítica. Ambos, chaqueteros, se pasaron al PRD, fueron gobernadores de magros resultados. Al tiempo, Monreal también traicionó al PRD y se pasó a Morena: formado por quienes antes fueron del PRI, luego del PRD y hoy receptor de cualquier bribón o bribona converso que quiera seguir mamando de presupuestos públicos.

MONREAL MANIOBRÓ para complacer a Obrador (como antes a Salinas o a Zedillo), en ritmo y rumbo dictatorial. Trabajadores del Poder Judicial sitiaron el primer domingo de mes la sede de la Cámara de Diputados: con refl ejos de dóberman, instaló sede alterna para aprobarle sus iniciativas, que extinguen órganos autónomos como INAI, CRE, Coneval y otras. Lo más grave: controlarán al Poder Judicial al darle derecho de proponer ministros al ejecutivo y legislativo morenista. El pueblo votará solo sus candidatos. Los tres poderes en una agrupación. Orwell lo vio venir. (A la par, Monreal intenta que su hija se agandalle la alcaldía de Cuauhtémoc en CDMX, que perdió en urnas. Parientes presumen huesos arrebatados, en catálogo inmobiliario conocido).

EL SENTIDO del honor, el respeto a uno mismo, nunca se debe perder. Monreal evidencia que está dispuesto llegar hasta la ignominia. Junto con otros -Noroña, Moreno, Velasco, Adán Augusto, Andy, Corral, Loreta-. Emergen nuevos pastores, carentes de ética de la responsabilidad, de la convicción, de ciencia y pericia. ¡Qué pesadilla! ¡Despertemos!

-¡SANTO DIOS, qué duro golpe!

-Y LOS que faltan, yo creo que por eso anunció su retiro de la política.

-NO CREO que se vaya, no sabe hacer otra cosa.

-SE VAYA a no, la gente no quiere a los Monreal.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.