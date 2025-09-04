Café Bienestar es Comercio Justo Para Beneficio del Pueblo de México: Presidenta Claudia Sheinbaum

100% Café Mexicano

Café Bienestar es acopiado a seis mil 646 pequeñas y pequeños productores cafetaleros de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero y de la región de La Montaña de Guerrero.

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de Alimentación para el Bienestar, presentó Café Bienestar, el cual es acopiado a seis mil 646 pequeñas y pequeños productores (44% mujeres y 56% hombres) de Oaxaca, Puebla, Veracruz, así como de La Montaña de Guerrero, y que cuenta con tres presentaciones: de 50 gramos (g) con un precio de 35 pesos; de 90 g a 65 pesos; y de 205 g a 110 pesos, que se venderán en las Tiendas Bienestar.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que Café Bienestar significa comercio justo en beneficio de las mexicanas y mexicanos, aunado a que promueve la agricultura agroecológica a través de un producto saludable hecho 100 por ciento de café mexicano, cuyas ganancias benefician directamente a las comunidades.

“Queremos llegar al 100 por ciento de los productores de La Montaña, porque eso va a garantizar café saludable en las Tiendas Bienestar, pero significa reducción de la pobreza, significa todavía más bienestar para los productores de café. Entonces es un programa muy bonito. Y además, es 100 por ciento café. No vamos a decir otras marcas, pero si ustedes leen el contenido de otras marcas, no son 100 por ciento café, tienen muchas otras cosas, muchos incluso tienen azúcares. Entonces, presentamos Café del Bienestar, comercio justo para beneficio del pueblo de México”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Explicó que con el Café Bienestar se busca que a través de Alimentación para el Bienestar, las y los productores reciban pagos justos que les permitan volver a sembrar y a vivir de su cosecha.

“Muchos productores agrícolas se dedican a sembrar café. ¿Qué hacen con el café que siembran? Ahora con Sembrando Vida ya procesan y ya tienen acceso a otros mercados. Pero ¿qué pasa ahora?, 40 por ciento de esos productores les compra el café Alimentación para el Bienestar a un buen precio, de tal manera que les permite vivir, o sea, volver a sembrar y vivir de esa siembra”, agregó.

La titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, explicó que Café Bienestar está hecho con 100 por ciento café mexicano, no tiene aditivos ni edulcorantes y está libre de saborizantes y colorantes.

“Es una mezcla de distintas variedades de café en el que predominan el pergamino y natural arábiga, en una pequeña porción tiene el robusta. Y todo el producto acopiado para el Café Bienestar proviene de sistemas agroforestales bajo sombra”, agregó.

Detalló que al momento se han acopiado 913.56 toneladas, de las cuales el 55 por ciento proviene de La Montaña de Guerrero. Aunado a que el 41 por ciento de los beneficiarios forman parte del programa Sembrando Vida. Agregó que se realizó una inversión de 59.4 millones de pesos (mdp) en 72 municipios que comprenden 465 localidades de comunidades de los pueblos originarios: Mixes, Mixtecos, Nahuas Otomíes, Popolucas, Tlapanecos, Totonacos.

“Quisiera compartirles que, en el caso de La Montaña de Guerrero, 6 de cada 10 productores que recibimos el café son compañeras, son mujeres. Y estamos trabajando en este Segundo Piso de la Cuarta Transformación directamente con el programa Sembrando Vida”, dijo.

Informó que, en una primera etapa el Café Bienestar se distribuirá en las Tiendas Bienestar de Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala, mientras que en tres etapas siguientes llegará a todo el país.

Destacó que, Alimentación para el Bienestar tiene hoy 14 centros de acopio y ocho puntos móviles para la recepción del café, además de que por instrucción de la presidenta, se construirá una planta para hacer de manera propia café soluble, ya que el 84 por ciento de las familias mexicanas lo consumen en dicha versión.