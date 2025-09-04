Comerciantes de Artículos Para el 15 de Septiembre se Quejan por Malas Ventas

Y Mayor Competencia

Por Miguel Alvarado Valle

A poco más de una semana de las celebraciones patrias, comerciantes instalados en el Centro Histórico de Zacatecas manifestaron que las ventas de artículos alusivos al 15 de septiembre han disminuido en los últimos años. Aunque la expectativa es que los próximos días mejoren, reconocen que la competencia y el cambio en las costumbres han impactado directamente en su economía.

Agustina, quien desde hace tres décadas se dedica a la venta de accesorios patrios, relató que en esta temporada el movimiento ha sido menor que en años anteriores: “Está muy solo, las ventas han disminuido mucho”.

Explicó que entre su mercancía ofrece diademas, trenzas, aretes, collares, banderitas y juguetes; sin embargo, los artículos que antes eran símbolo de la temporada, como las banderas, ya casi no se venden. Por su parte, Karla, quien ayuda en un puesto con más de 10 años de tradición familiar, comentó que se instalaron una semana antes del inicio de septiembre, pero las ventas siguen bajas.

En su espacio se pueden encontrar banderas, corbatines, adornos para automóviles, pulseras, collares y trajes típicos para niñas y niños. Mencionó que aunque observa interés en los clientes, también reconoce que muchos buscan regatear precios, “como en todo, la gente siempre busca que se lo dejen más barato”.

Otro de los comerciantes, Leonardo Baltazar, coincidió en que las ventas están flojas, aunque espera que después del 10 de septiembre se incremente la demanda. Recordó que hace tres o cuatro años la situación era distinta, pues se comercializaba más y había menos competencia.

Ahora, dijo, existe una mayor cantidad de vendedores, además de que la tradición de festejar el 15 de septiembre “ha bajado” y la inseguridad inhibe que la gente salga a comprar con la misma confianza o que festeje en las calles. Finalmente expresó que a pesar de las pocas ventas, confía en que conforme se acerque la noche del Grito y los festejos en Plaza de Armas, la afluencia aumente y puedan mejorar sus ventas.