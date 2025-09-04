Impulsa el Ayuntamiento de Zacatecas el Mejoramiento de Colonias, Comunidades y Caminos de la Capital

En la Comunidad de Cieneguillas, se dio el Cambio de Luminarias y el Mantenimiento de la red Eléctrica del Jardín Principal

* ⁠En el Fraccionamiento Tahona, se instaló una malla ciclónica de protección para mejorar la seguridad de la zona.

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela, el Ayuntamiento capitalino, a través del área de Calidad de Vida y Servicios Públicos, ha impulsado una serie de acciones para dar mantenimiento a espacios públicos en distintas zonas del municipio. Estos trabajos buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes y garantizar la seguridad en colonias y comunidades.

Una de las labores recientes incluyó la limpieza y retiro de maleza en la salida de Lomas de Bracho. Tras las festividades de las Morismas, se había acumulado una cantidad considerable de basura por el paso del desfile sobre la vialidad Manuel Felguérez. Por lo que la directora Guadalupe Flores instruyó al equipo de limpia para dejar este tramo carretero en óptimas condiciones.

Asimismo, se han llevado a cabo mejoras en colonias como el Fraccionamiento Tahona, donde se realizaron trabajos de poda de árboles y se instaló una malla ciclónica de protección. Esta última obra, que los vecinos habían solicitado desde hace tiempo, tiene como objetivo principal mejorar la seguridad de la zona.

En la comunidad de Cieneguillas, se atendió el reporte de los vecinos para el cambio de luminarias y el mantenimiento de la red eléctrica del jardín principal, que presentaba fallas desde hace varios días. Con la nueva iluminación, este espacio se convierte en un lugar más seguro y agradable para las familias de la comunidad.

Estos trabajos reafirman el compromiso del Ayuntamiento de Zacatecas con el bienestar de sus ciudadanos, atendiendo las necesidades de mantenimiento y seguridad en todo el territorio capitalino.