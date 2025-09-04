Programa General Para Festejar las Fiestas Patrias

Sep 4, 2025 | Regional

¡Ojo! ¡Todas las actividades son GRATUITAS!

Este 15 de septiembre, los festejos patrios por el 215 Aniversario de la Independencia de México contarán con la presencia estelar del cantante Emmanuel; además tendremos actividades gratuitas para toda la familia.

3:00 pm – Verbena popular en Plaza Patria con antojitos, danza folclórica, mariachi y muchas sorpresas más.

6:00 pm – Palacio de Gobierno abre sus puertas para recibirte con antojitos típicos y un festival artístico.

10:00 pm Grito de Independencia

Al terminar el Grito de Independencia, disfruta del concierto de Emmanuel en vivo.

