Mi Jardín de Flores

El Mejor es el Ulises

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Gracias a nuestra colaboración con la presidenta Claudia Sheinbaum, Estados Unidos y México han fortalecido la seguridad fronteriza, han tomado medidas para desmantelar los cárteles, han avanzado en el intercambio de recursos hídricos y han promovido nuevas oportunidades económicas. Hoy abordamos estos temas y la importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales, de acuerdo con la política exterior de “Estados Unidos Primero” de Donald Trump”: Marco Rubio Secretario de Estado de los Estados Unidos de América

CHALCHIHUITES, ZAC. – Jueves 4 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

“EL CACHORRO” de los Monreal, el Saúl Monreal Ávila, no sólo se cree el candidato, sino el próximo gobernador de Zacatecas.

-¡MAMÓN que es!

-¿POR QUÉ lo dice?

-PUES PORQUE afirma que sólo él podrá ganar la gubernatura, porque si esc otro el candidato, Morena perderá Zacatecas, pa”mí que está pedorro, Morena tiene buenos cuadros, comenzando con el Ulises Mejía Haro, que todos, los días se levanta con el pie derecho a trabajar, no para y tiene mucho arraigo con la gente que lo ve con buenos ojos, pues fue un buen presidente municipal en la capital del estado; y actualmente como diputado federal, canta muy bien las rancheras.

-PUES A mí, en lo particular, Ulises tiene más empaque de gobernador que Saúl, quien está obsesionado en suceder a su hermano David.

-¡CHALE, ya serían mucho los Monreal gobernador: Ricardo Monreal, David Monreal y Saúl Monreal; sería el acabose, mejor que le den chance al Ulises Mejía Haro, tiene mucho fi ling con el electorado: en todas las elecciones que ha participado, ha arrollado: la gente lo sigue, es un líder nato que recién cumplió 41 años.

-¡ACHIS, yo creí que era más joven, es traga años!

“RECIÉN los cumplió el 18 de julio”.

-POR LO que veo usted es fan…

-NO ASÍ, pero me cae bien, es un chavo muy honesto y trabajador: él va a ser el candidato de Morena y seguramente gobernador de Zacatecas, tengo información de que la Dra. Sheinbaum lo ve con muy buenos ojos.

-PUES todavía falta tiempo.

-SÍ, PERO el “Cachorro” lo adelantó por su ambición, sin saber que eso está ayudando al Ulises, pues -insisto- la gente ya no quiere saber nada de los Monreal, pues el David sigue sin ganas de trabajar y levantándose tarde, con la “fresca de las diez y media de la mañana, jajaja…

-PUES sí que hay mucha diferencia entre el joven David y el joven Ulises: mientras que David habla y habla diciendo que él será el próximo gobernador, Ulises anda promoviendo el primer informe de labores de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“ESO habla muy bien de Ulises, en cambio Saúl se destapó y demostró que es un ambicioso vulgar.

-CIERTO, pues habrá que seguir con atención este rollo.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.