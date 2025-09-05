Este Sábado Ofrece el PRI la Ponencia Plan de Retiro y Educación Financiera

Bajo la coordinación del Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, este sábado 6 de septiembre se presentará, a partir de las 10:30 horas, en el Salón Gobernadores, la ponencia Plan de Retiro y Educación Financiera que expondrá el especialista Víctor Hugo Galicia Soto.

Sobre lo anterior, el coordinador de este evento, el Secretario de Atención al Magisterio y Jubilados, Mario Alberto Ramírez Rodríguez, expuso que ya están prácticamente cerrados los registros para todos los interesados que participarán en este taller de educación financiera, pero aclara que entre hoy jueves y mañana viernes, podrán registrarse todavía los que tengan interés.

El Plan de Retiro y Educación Financiera tocará temas sobre la seguridad social, pensiones y jubilaciones, sobre los cuales el maestro Víctor Hugo Galicia Soto es especialista por su enorme trayectoria y las experiencias recogidas en su empresa Corporativo Galicia’s Soluciones Integrales, dedicada al asesoramiento para todos los que tienen alguna dificultad para obtener sus pensiones y jubilaciones.

Como informó en un comunicado anterior el Presidente Carlos Peña Badillo, este taller se realiza con el objetivo de que militantes y simpatizantes priistas, así como ciudadanos en general puedan saber a qué sistema de pensiones están cotizando y, con ello, enfocarse para obtener más información sobre los pasos que tienen que dar con el propósito de resguardar el patrimonio que se genera con muchos años de trabajo.

Finalmente, el Secretario de Atención al Magisterio y Jubilados, Mario Alberto Ramírez Rodríguez reconoció la capacidad del ponente Víctor Hugo Galicia Soto, quien no solo es Analista Financiero, sino también asesor de seguros, Afores y pensiones.