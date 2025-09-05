Logra el Ayuntamiento de Zacatecas la Regularización de Propiedades Para 91 Familias en el Jaralillo

Tras décadas de espera, 91 familias del fraccionamiento El Jaralillo, en Zacatecas Capital, han logrado la regularización de sus propiedades, un proceso que se concretó gracias a la colaboración entre el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), y el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela.

El municipio hizo entrega administrativa de 91 escrituras a la SEDUVOT para continuar con su trámite final y posterior entrega a los beneficiarios, garantizando así la certeza patrimonial de los habitantes.

Durante el evento de entrega, la síndica municipal, Wendy Valdez, destacó que el ayuntamiento ha cumplido con su parte del convenio firmado el 12 de junio. “Cumplimos con el traslado de dominio y las exenciones tributarias que acordamos,” afirmó Valdez, quien también aseguró que la colaboración no termina aquí.

La funcionaria adelantó que, por instrucción del alcalde Miguel Varela, se contempla la firma de más instrumentos jurídicos para regularizar otras colonias y fraccionamientos de la capital.

Por su parte, el presidente municipal, Miguel Varela, reafirmó su compromiso con las familias de Zacatecas Capital. El alcalde indicó que seguirá trabajando para regularizar las colonias restantes, con el fin de proporcionar a las familias zacatecanas la certeza patrimonial que merecen.

El evento contó con la presencia de los vecinos de El Jaralillo, así como de funcionarios de la SEDUVOT, incluyendo al subsecretario Carlos Castañeda Martell, en representación de la titular de la dependencia, Luz Eugenia Pérez Haro. También estuvieron presentes la diputada local Karla Estrada, además de regidoras, regidores e integrantes del gabinete municipal.