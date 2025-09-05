Hereda Tranquilidad: Durante Septiembre y Octubre, Obtén un 50 por Ciento de Descuento en el Trámite del Testamento

“Patrimonio Seguro, Septiembre Mes del Testamento”

Cualquier persona mayor de 16 años puede realizar su testamento y actualizarlo cuantas veces lo desee.

Se tramitará de forma gratuita este documento a personas en situación vulnerable.

“No se trata sólo de un documento legal, es un acto de amor y responsabilidad hacia nuestras familias”: Aurora Jiménez.

Con el objetivo de brindar certeza y seguridad jurídica a las familias de Aguascalientes, el DIF Estatal y el Colegio de Notarios de Aguascalientes pusieron en marcha el programa “Patrimonio Seguro, Septiembre Mes del Testamento”; a través de esta iniciativa, las personas podrán realizar este trámite a mitad de precio durante septiembre y octubre.

En representación de la gobernadora Tere Jiménez, la primera voluntaria y presidenta del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, destacó que esta campaña tiene el propósito de concientizar a la población sobre la importancia de realizar su testamento.

“No se trata sólo de un documento legal, es un acto de amor y responsabilidad hacia nuestras familias. Es dejar claro nuestro deseo sobre el destino de nuestro patrimonio para que, cuando ya no estemos, nuestros seres queridos tengan certeza, paz y unidad”, aseguró durante el evento que se realizó en Palacio de Gobierno.

El secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López, reconoció el apoyo del gremio notarial en este programa, ya que además de ofrecer el descuento realizarán testamentos de forma gratuita en beneficio de quienes más los necesitan.

“Estas acciones en beneficio de la sociedad reflejan los valores del gobierno humanista de nuestra gobernadora Tere Jiménez, de atender a quienes más lo necesitan y abrirles oportunidades”, resaltó Arámbula López.

El presidente del Colegio de Notarios de Aguascalientes, Fernando López Velarde Pérez, informó que el año pasado, en Aguascalientes se tramitaron alrededor de siete mil 500 testamentos, de los cuales aproximadamente el 60 por ciento se realizó solo en los meses de septiembre y octubre, lo que resalta la importancia de la difusión e implementación de la presente campaña.

“Cualquier persona mayor de 16 años puede realizar su testamento. Este documento puede ser actualizado cuantas veces se desee y es el medio idóneo para determinar libremente cómo queremos que se repartan nuestros bienes. El proceso toma aproximadamente una hora; el testamento abarca la totalidad de los bienes, tanto presentes como futuros, y facilita a la familia la disposición de los mismos, previniendo posibles conflictos”, subrayó Fernando López.

A nombre de las y los beneficiarios, Juan Oropeza Nieves reconoció el apoyo de la administración estatal y del Colegio de Notarios.

“Hoy me encuentro aquí para expresar mi más sincero agradecimiento por el acompañamiento y respaldo que recibí durante todo el trámite notarial. Gracias a ello, hoy tengo la tranquilidad de haber dado un paso firme para proteger el patrimonio de mi familia”, finalizó.

Durante el evento, representantes y autoridades del DIF Estatal y del Colegio de Notarios de Aguascalientes firmaron un convenio de colaboración para la implementación del programa. Asimismo se entregaron los primeros diez testamentos de esta campaña.

Para acceder al descuento del 50 por ciento, las y los interesados sólo deben acudir a cualquier Notaría Pública de Aguascalientes durante los meses de septiembre y octubre. Para más información sobre el trámite gratuito de testamentos, comunicarse a la dirección de Gestión Social del DIF Estatal, al teléfono 449 910 25 85, extensiones 6487 y 6563.

Durante el evento también estuvieron presentes Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; y Mónica Becerra Moreno, directora general del Sistema DIF Estatal.