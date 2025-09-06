Mi Jardín de Flores

Ni el Próximo Sexenio

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Reconozco el excelente discurso del Dr. RicardoMonrealA presidente de la #JUCOPO en la Cámara de Diputados. Este es un llamado a la unidad del grupo parlamentario, de partido y de cohesión nacional que nos permite entender que el pueblo de México es primero. No cabe duda de que nos dio una gran lección de política. Es bueno seguir aprendiendo de su liderazgo y de contar con su apoyo y respaldo: Saúl Monreal Avila, senador de la República.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Viernes 5 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólho que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Inicia Gira Presidencial

TENEMOS una Presidenta muy trabajadora: hoy viernes 5 de septiembre, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo inicia una gira por todo el país y visitará los estados de Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas.

-PARECE una hormiguita: es muy trabajadora, ¿qué diéramos porque el David fuera como la Presidenta?

-ELLA –tercia don Roberto- es como Andr és Manuel López Obrador (AMLO) todo terreno e incansable, qué diéramos porque David Monreal fuera, al menos, la mitad de trabajadora que la presidenta Claudia Sheinbaum: en un día, acudir a tres estados en gira de trabajo no es “enchílame la otra”, tiene una fortaleza extraordinaria: visitará todo el país, tres estados todos los días.

-EN CAMBIO David, parece que nació cansado, sale de casa de gobierno muy a huevo y después de los tres primeros pasos ya está cansado el huevón, por eso le dicen “El Holgazán”: es como Tello, pero más corriente.

-¡JAJAJA… ahora sí se manchó, don Roberto! -¿YO POR qué?, el que se manchó fue él, además de que, como dice el propio Saúl, “es malo para gobernar”.

-BUENO, siempre lo ha dicho, recuerden los agarrones que protagonizaban por la gubernatura pues el “Cachorro” siempre se ha sentido superior a David.

-PUES PA”MÍ que los dos son ojetes, hechuras de Ricardo el Dr. Frankenstein Zacatecano.

CHÉQUENLOS, están cortados con la misma tijera del “monrealismo” o sea del oportunismo: son como las ratas: se meten por cualquier agujero y, para sacarlas, es lo difícil.

-NI TANTO, mi abuelito les echaba agua caliente y salían chillando y de volada.

De Seguro van a Estar los Tres Hermanos

-HOY VIERNES es día de fi esta en la capital del estado, la Dra. Sheinbaum jala mucha gente, tanta como mi “cabecita de algodón”; dicen los que saben que estarán presentes los tres hermanos: don Ricardo, don David y el joven Saúl.

-¡AGUAS, aguas. . . puede haber madrazos!

-¡TST!, ¿tanto así?

-UFFF… no conocen al “Cachorro”, ese es de mecha corta y sí le anda poniendo dos que tres zapes a David, que está insoportable y muy mamón: se cree la última pepsicola del desierto.

-NO EXAGERE doña Petra, recuerde que son hermanos…

-PUES LOS pleitos entre hermanos son más cañones, ¿no el Caín mató al Abel?

-¿POR QUÉ será que David no quiere que Saúl sea su sucesor?

-NUNCA se han llevado bien, Saúl convivi ó muy poco con sus hermanos carnales, pues lo crearon sus tíos los Ávila; en cambio Ricardo adora a David, lo ve como a un hijo.

-A LO mejor es por eso: la preferencia por David es muy marcada, por eso Saúl criticaba mucho el gobierno de David.

-BUENO, eso es otro boleto, dicen que el Saúl, al llegar a la alcaldía de Fresnillo, se dio cuenta que sus hermanos le metieron mucho la uña al presupuesto, primero Rodolfo y luego David, por eso Saúl siguió sus pasos: hizo mucha lana como alcalde de Fresnillo.

-ESO ES lo que dicen, pues ni Cándido, que es el que trabaja los ranchos, tiene más dinero que Saúl.

-PUES QUE lo aproveche, porque el pueblo ya despertó y está en chino que los Monreal vuelvan a ganar otro cargo de elecci ón popular: están muy quemados.

–LO SABE la Presidenta, ella tiene información de primera mano y sabe que con Saúl Morena perdería la gubernatura de Zacatecas, punto.

-PUES YA estuvo que el Cachorro chup ó faros: no le alcanzará ni el próximo sexenio.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.