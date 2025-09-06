La Universidad de la Vera-Cruz, Sede de la Gourmet Tour 2025

“Un Encuentro de Talla Internacional”

Por Nallely de León Montellano

La Universidad de la Vera-Cruz (UVC), campus Zacatecas, será sede de la Gourmet Tour 2025, un encuentro académico-gastronómico de talla internacional que reunirá a 22 chefs y especialistas de América Latina y Europa para ofrecer tres días de clases magistrales, demostraciones y charlas centradas en cocina digital, sostenibilidad y profesionalización del sector.

El programa contempla actividades formativas y culturales, incluida una callejoneada, un evento en La Mina y una cena de clausura en el Hotel Finca del Minero. El rector Carlos Gabriel López Aranda Ramírez destacó que la Gourmet Tour es “el evento gastronómico académico más importante de Latinoamérica” por su enfoque docente: chefs con trayectoria en universidades compartirán metodologías y experiencias con el estudiantado.

Entre los perfiles invitados figuran especialistas en cocina sostenible y de aprovechamiento total, chocolatería, repostería, cocina italiana y protocolo de mesa. La organización recae en la UVC con el apoyo del Ayuntamiento de Zacatecas, que subrayó el valor del encuentro para fortalecer la formación profesional y la imagen turística de la capital.

Intervinieron también Emmanuel Salas Enciso, director ejecutivo de la UVC; el chef coordinador Francisco Mora; Paloma Aranda, directora de Educación municipal; y Sandra Berenice Villagrana, directora de Turismo. Además de las conferencias, se presentará la primera edición de un libro colectivo que compila años de trabajo académico en red.

La UVC informó que facilitará cartas de permiso y opciones de pago para asegurar la participación estudiantil, y que el encuentro busca abrir puertas a prácticas y estancias en el extranjero mediante la vinculación con chefs y escuelas invitadas.