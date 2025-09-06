Miguel Varela Logra Entablar Diálogo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pese a Intentos de Bloqueo Estatales

Durante la visita oficial de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, sostuvo un diálogo directo con la mandataria nacional, a pesar de los constantes intentos de aislamiento político por parte del Gobierno del Estado de Zacatecas.

El edil capitalino explicó que este acercamiento se logró gracias a la invitación de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, lo que le permitió exponer la situación que enfrenta la capital zacatecana en cuanto a la exclusión de programas federales.

“Gracias a la invitación de la gobernadora pude hablar con la Presidenta y expresarle que en Zacatecas Capital estamos siendo excluidos de los programas federales y que no se nos convoca. Para nosotros es fundamental tejer lazos con el gobierno de México y trabajar directamente con ella. También le comenté la incongruencia del estado al marginar al municipio”, puntualizó Varela Pinedo.

El presidente municipal informó que la mandataria nacional tomó nota de la problemática y acordó sostener una reunión en la Ciudad de México para dar seguimiento a estos temas prioritarios.

En materia de seguridad, Varela Pinedo reconoció el trabajo coordinado con la estrategia nacional y estatal, subrayando que, a pesar del aislamiento político, la capital sigue confiando en los esfuerzos conjuntos para recuperar la tranquilidad de las familias.

Asimismo, celebró la próxima visita de la Presidenta a Zacatecas, destacando que, aunque su administración no fue convocada al evento oficial en la Plaza de Armas, el Ayuntamiento brindó todas las facilidades para su realización.

“Estamos muy contentos con la visita de la Presidenta y esperamos que esto de resultados por el bien de las familias de Zacatecas Capital. A pesar de no ser invitados a escuchar el informe de Claudia Sheinbaum en Zacatecas nosotros no pusimos ninguna objeción en que se utilizara la Plaza de Armas donde se llevará a cabo el evento de la Presidenta” comentó.

Como muestra del talento y la tradición zacatecana, el alcalde entregó a la Presidenta Sheinbaum un par de aretes de plata elaborados por artesanos locales, gesto que fue bien recibido por la representante del pueblo de México.

