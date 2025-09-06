El DIF Estatal Participó en la 5.ª Edición de las Olimpiadas de Oro Para Adultos Mayores

El DIF Estatal Aguascalientes participó en la 5.ª edición de las Olimpiadas de Oro, organizada por el Sistema DIF Nacional y celebrada en Zinacantepec, Estado de México, con la asistencia de más de mil 600 personas mayores provenientes de 16 entidades de la república.

La presidenta del DIF Estatal y primera voluntaria, Aurora Jiménez Esquivel, destacó el orgullo que representa el desempeño de la delegación de Aguascalientes, que obtuvo medallas en baile de pareja estilo libre y ajedrez.

En esta edición, José Antonio Palma Hernández ganó medalla de oro en ajedrez, mientras que María Concepción Cardona y Salvador Velasco Escobedo recibieron medalla de plata en baile de pareja estilo libre.

Con estas acciones, el DIF Estatal promueve la inclusión, el cuidado de la salud física y emocional, así como la participación activa de las personas mayores para fomentar los lazos con la comunidad.