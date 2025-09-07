Mi Jardín de Flores

Saúl, ya Chupó Faros

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Nosotros queremos reivindicar a las mujeres indígenas porque, primero, son esencia de México, son quienes transmiten la cultura y quienes transmiten las lenguas. De hecho, se llama ‘lengua madre’ porque es de madre a hijos que se transmite principalmente. Y, además, reconocer el trabajo que realizan para sus familias. Y reivindicar que tienen todos los derechos, igual que cualquier otra mujer y que cualquier hombre; derechos especiales porque somos mujeres, pero todas tenemos derechos”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

Chalchihuites, Zac.- Sábado 6 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

A mí se me Hace que es Pura Farsa

-Cuando don David llegó al templete, don Ricardo Monreal ya estaba formado en la fila y el señor gobernador pasó de largo y no lo saludó, claramente se notó que hay distanciamiento entre ellos.

-Yo también vi ese detalle en la tele, pero se nota mejor en la foto que hoy sábado publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas: el David va pasando y hace como que no ve a ‘El Monris’, dirige su mirada a una mujer que está adelante y le extiende la mano para saludarla, darle un abrazo y luego tomó su lugar en el presidium.

-¡Chale, qué hermanitos, se vieron muy mal!

-Se me hace una exageración, ¿no será actuado?

-Pues viniendo de los Monreal todo se puede esperar, pero de que se vieron mal, se vieron mal.

-La periodista Irma Mejía hace una buena crónica de ese momento:

“Los hermanos Ricardo y David Monreal Ávila se ignoraron y no se dieron la mano durante un acto público en el marco de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Zacatecas por su Primer Informe de Gobierno.

“Este hecho ocurre en medio de la polémica del senador Saúl Monreal Ávila, quien amenazó con rupturas en Morena en caso de que él no sea el candidato a la gubernatura de Zacatecas en 2027 para suceder justamente a su hermano David, actual mandatario estatal. Este viernes, al arribar a la explanada de la Plaza de Armas, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó acompañada por el mandatario estatal, David Monreal.

“En el presidium ya se encontraba el diputado federal y exmandatario de Zacatecas, Ricardo Monreal, a quien Sheinbaum saludó pero su hermano no. Mientras tanto, el senador Saúl Monreal se encontraba entre los invitados especiales.

“Así, ante los hermanos Monreal, David, Ricardo y Saúl, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó los principios de la autollamada Cuarta Transformación y destacó que no se llega al gobierno para beneficiarse sino para gobernar”.

-¡Tómala, cachetadón con guante blanco!

-Sí, muy duro, y la presidenta continuó: “Cuando llegó la Cuarta Transformación cambió el objetivo del gobierno y ese objetivo sigue vigente. Nosotros somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para mejorar al pueblo de México, y tenemos principios, tenemos causas”, aseguró.

“Indicó que no llegaron al gobierno ‘para administrar, no llegamos al gobierno para beneficiar; llegamos al gobierno para seguir transformando la patria, para beneficio del pueblo de México.

“Horas antes, Ricardo Monreal Ávila difundió en X un mensaje en el que le dio la bienvenida a su estado y aseguró que pretende continuar trabajando por la transformación junto a ella.

“Por la mañana el tema se tocó en la conferencia de Palacio Nacional, donde la presidenta dijo que no está de acuerdo en que el senador Saúl Monreal busque participar en la elección de gobernador de Zacatecas en 2027, ya que su hermano David desempeña dicho cargo actualmente y eso sería nepotismo.

“Explicó que su reforma contra el nepotismo y el acuerdo de Morena para evitarlo en la elección de 2027 tienen la finalidad justamente de evitar casos como ese.

“Sin embargo, el senador Saúl Monreal anunció el jueves que si Morena se lo prohíbe participaría en la elección por el PT o el PVEM.

“‘No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa, en que la elección inmediata no participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal o diputado, o senador’, dijo la Presidenta.

“Nepotismo es esencialmente cuando un familiar contrata a otro familiar en el gobierno o, en este caso, que ya está en la Constitución, cuando un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto, pues porque puede haber influencias de la persona en otra, y además no se abren oportunidades para otras personas que quieran participar, expuso Sheinbaum Pardo’.

-Pues ya chupó Faros el Saúl, así es que si quiere ser candidato a gobernador por Zacatecas, tendrá que seguir picando piedra un sexenio más, si es que le cuaja…

-Naaa… los Monreales hasta aquí llegaron, la gente no los quiere por ojetes: prometen y no cumplen, luego hasta el saludo te niegan porque ‘no somos de la estatura de su vida’, no son buena onda como el Miguel Alonso que era pueblo, o como ‘El Monris’ lo fue como gobernador, sólo que la Ciudad de México lo echó a perder, allá nos lo cambiaron; tanto que, por andar de pito suelto, la Mary Chuy ya lo andaba divorciando.

-Sí, dicen que la capital lo volvió hasta muy refinado, puros trajes y corbatas de seda muy finolis, y por ahí anda el ‘Cachorro’, con sus zapatos de 50 mil pesos, cuando antes calzaba huaraches y andaba robando vacas, junto con su hermano Luis Enrique, en la troca de don Felipe, el papá de los 14 pollitos…

-Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.