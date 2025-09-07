Ángel Román Rinde Protesta Como Nuevo Rector de la UAZ

Ofreció Disculpa Pública por “Agravios Ajenos e Individuales”

Por Nallely de León Montellano

Ante un auditorio integrado por académicos, funcionarios de los tres órdenes de gobierno, sindicatos y representantes de la sociedad, este sábado Ángel Román Gutiérrez rindió protesta como rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para el periodo 2025-2029, en sesión especial del H. Consejo Universitario.

En su primer mensaje como rector, Román Gutiérrez ofreció una disculpa pública a la comunidad universitaria y a la sociedad por los agravios “ajenos e individuales” cometidos en el pasado que atentaron contra los valores institucionales. Aseguró que su administración tendrá como ejes rectores la inclusión, el diálogo, la innovación y la transparencia, con el objetivo de consolidar una universidad humanista, científica y comprometida con Zacatecas.

El nuevo rector convocó a toda la comunidad universitaria a sumarse a un proyecto de reconstrucción colectiva y anunció que en breve presentará al Consejo Universitario la integración de su equipo de primer nivel.

“La sociedad tendrá certidumbre de que la administración rectoral 2025-2029 será discutida y avalada por nuestro máximo órgano de representación. Conformaremos un equipo sólido, capaz y abierto al diálogo”, afirmó.

Entre sus compromisos inmediatos destacó la aprobación del Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Sexual en la UAZ, así como la instalación del Foro de Consulta Universitaria para construir de manera conjunta el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029.

También anunció la creación del Premio de Poesía Joven “José de Jesús Sampedro Martínez” en homenaje al poeta y académico zacatecano, y subrayó la importancia de atender problemas estructurales como la deuda con el ISSSTE y la defensa de la autonomía universitaria.

Román Gutiérrez delineó diez ejes de política institucional que guiarán su gestión: reducción de desigualdades en infraestructura, modernización administrativa, saneamiento financiero, fortalecimiento de derechos laborales, optimización de servicios y atención integral al estudiantado, consolidación del posicionamiento nacional e internacional de la UAZ, impulso a la vinculación social y cultural, transparencia en contrataciones y apertura de espacios de participación para toda la comunidad.

El acto contó con la presencia del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, en representación del gobernador David Monreal Ávila, así como del director de Fortalecimiento Académico de ANUIES, Luis Alberto Fierro Ramírez, y del coordinador del Programa Nacional de Educación Superior, Axel Didriksson, quien reconoció el compromiso de la UAZ con la autonomía y la excelencia académica.

También asistieron exrectores, integrantes de la Presidencia Colegiada, legisladores, dirigentes sindicales, representantes de la iniciativa privada, docentes, estudiantes y autoridades federales y estatales.

Román Gutiérrez cerró su discurso con un llamado a la unidad de las y los universitarios para que, en democracia y diversidad solidaria, la institución recupere su papel como agente de transformación social: “Que nadie se quede fuera ni rezagado; sólo juntos podremos transmitir a las nuevas generaciones una universidad fuerte, innovadora e inclusiva”.