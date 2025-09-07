Eduardo Langagne Comparte su Poesía en la XXVII Feria del Libro de la UAA

En el marco de la XXVII Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se llevó a cabo la presentación del libro Descifrar sus acertijos del reconocido escritor y poeta mexicano Eduardo Langagne. El acto contó con la participación del narrador y ensayista Adán Brand, quien destacó la vigencia de la décima espinela como una forma poética capaz de acercar la literatura al habla cotidiana y a la experiencia de los lectores.

La obra, publicada por Medusa Editores en coedición con la Editorial UAA, reúne una selección de poemas en décimas que el autor ha creado a lo largo de varios años, algunos incluso a partir de improvisaciones que fueron retomadas y preservadas gracias a la escritura digital. En la charla se subrayó la riqueza musical del octosílabo y su arraigo en el español, presente en refranes, dichos populares y en la tradición poética de Hispanoamérica.

Langagne compartió que el título del libro proviene de una décima que improvisó en una ocasión especial, y que posteriormente decidió conservar por la fuerza de su ritmo y significado. A su vez, el autor subrayó que esta estructura poética posee una musicalidad natural que la hace cercana y disfrutable tanto para el lector especializado como para quienes apenas se acercan a la poesía.

La presentación de Descifrar sus acertijos formó parte de la programación cultural de la XXVII Feria del Libro de la UAA, que se celebra del 3 al 7 de septiembre en el Salón Universitario de Usos Múltiples. El evento refleja el compromiso de la Universidad por fomentar la lectura, el diálogo y la difusión de la literatura contemporánea. El programa completo de actividades se encuentra disponible en el sitio oficial: https://editorial.uaa.mx/ferialibro/.