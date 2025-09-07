En Durango, la Presidenta Anuncia Programa Integral Para Impulsar Producción de Carne de Calidad con una Inversión de 700 mdp

En Durango, 830 mil 532 personas reciben apoyo de manera directa de algún Programa para el Bienestar a través de una inversión anual de 14 mil 299 millones de pesos.

Durango, Durango.- Desde Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, como parte del Plan México, un programa integral para impulsar la producción de carne de la mejor calidad para consumo interno y para la exportación, a través de una inversión de alrededor de 700 millones de pesos (mdp), el cual contempla a ganaderos de este estado, así como de Coahuila y de Sonora.

“Hoy anuncio una inversión total de casi 700 millones de pesos aquí en Durango para apoyar la producción de carne de la mejor calidad, esto implica entrega de sementales bovinos, implica un fondo de apoyo para engorda, implica también Centros Integrales de Producción de Carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación”, informó, como parte del nuevo modelo de rendición de cuentas en territorio, por su primer año de gobierno.

Agradeció la disposición de las y los ganaderos de Durango para sumarse a esta iniciativa para impulsar el mercado interno, sin descuidar la exportación, esto en el contexto del cierre de la frontera al ganado de pie mexicano por parte Estados Unidos a causa del gusano barrenador del ganado, pese a que los casos de GBG se han presentado en el sur del país y se ha dispuesto de una estrategia para su contención. Como parte de su gira de rendición de cuentas por todo el país, informó que en Durango, 830 mil 532 personas reciben de manera directa algún apoyo de los Programas para el Bienestar a través de una inversión anual de 14 mil 299 mdp.

Detalló que 199 mil 510 personas son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 13 mil 64 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 11 mil 802 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 7 mil 378 de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 65 mil 473 de la beca Benito Juárez; 35 mil niños y niñas reciben la beca para estudiantes de primaria; 6 mil 823 apoyos a padres y madres con hijos de 0 a 4 años; 46 mil 017 de Producción para el Bienestar; 2 mil 276 con Precios de Garantía; 20 mil 183 de Sembrando Vida; 41 mil con Fertilizantes Gratuitos; mil 685 planteles de Educación Básica y Media Superior intervenidos con La Escuela es Nuestra, 147 en nivel preparatoria; y 131 mil de Leche para el Bienestar.

De los nuevos programas, puntualizó que 44 mil 123 mujeres recibirán este año la Pensión Mujeres Bienestar; 74 mil 121 adolescentes que estudian la secundaria ya reciben la beca Rita Cetina; y todos los adultos mayores y personas con discapacidad de Durango serán visitados por las y los médicos y enfermeros del programa Salud Casa por Casa.

En obras, informó, la construcción de la carretera San Ignacio-Tayoltita; siete caminos artesanales en la zona del Mezquital; la repavimentación de carreteras federales; la edificación de 5 mil 400 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 35 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con el programa de Vivienda para el Bienestar; la tecnificación del Distrito de Riego 017 en La Laguna; la potabilizadora Guadalupe Victoria; la Presa Tunal II, nuevas preparatorias y un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

El gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, refrendó su compromiso para impulsar el Plan México de forma coordinada con el Gobierno federal y manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum para continuar trabajando en unidad en beneficio de las y los duranguenses.