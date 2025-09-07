Este Martes Arranca la Construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo que Pasará por Monterrey Presidenta Claudia Sheinbaum en Nuevo León

Informó que en Nuevo León un millón 416 mil 929 personas reciben de manera directa algún Programa para el Bienestar a través de una inversión anual de 27 mil 365 mdp.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García agradeció a la presidenta por la coordinación en materia de seguridad lo que permitió reducir 70 por ciento la incidencia de homicidios.

Monterrey, Nuevo León.- Desde Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo martes 9 de septiembre arrancará la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, el cual pasará por Monterrey y conectará el centro con el norte del país.

“El tren de pasajeros es muy importante, el de carga también, pero el de pasajeros es muy importante: Une comunidades. Potencia el desarrollo regional, porque, ahí donde hay una estación de ferrocarril, ahí hay desarrollo económico local. Y, además, une estados, y en este caso une al centro del país con el norte del país. Por eso estamos empeñados en construir este tren de pasajeros. Esa es una de las obras más importantes para Nuevo León”, destacó en la rendición de cuentas que hizo ante regiomontanas y regiomontanas que se dieron cita en la Macroplaza de Monterrey.

Adicional a esta obra, destacó la construcción de una Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Nicolás de los Garza, de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), un Hospital Regional, dos planteles de Educación Media Superior del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y Centros LIBRE para atender de manera integral a mujeres víctimas de violencia en todos los municipios. En tanto que, a través de Vivienda para el Bienestar, se edificarán 10 mil viviendas a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 50 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Resaltó la reducción histórica de pobreza en el país, con 13.5 millones de personas que salieron de esta condición de 2018 a 2024 gracias al aumento del salario mínimo, la recuperación de la obra pública y la entrega de Programas para el Bienestar que en Nuevo León benefician a un millón 416 mil 929 personas reciben a través de una inversión anual de 27 mil 365 millones de pesos (mdp).

Detalló que en la entidad hay 537 mil 401 derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 32 mil 892 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 2 mil 484 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 4 mil 500 de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 144 mil 54 de la beca Benito Juárez; 26 mil 789 de becas para niñas y niños de primaria y preescolar; 10 mil productores de Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos; 72 mil 800 reciben Leche para el Bienestar; y mil 490 planteles de educación básica y 79 de preparatoria son intervenidos con el programa La Escuela es Nuestra. Además de las y los beneficiarios de los nuevos programas Pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina y de Salud Casa por Casa.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reconoció la valentía y el liderazgo de la presidenta en la defensa de México ante las negociaciones con Estados Unidos en el tema de los aranceles. Además resaltó la coordinación con el Gobierno federal en materia de seguridad, lo que ha permitido reducir 70 por ciento la incidencia de homicidios en este estado.