Fiscalía Rompe red de Prostitución en Fresnillo

Encarcela a 16 “Padrotes”

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), lograron la detención de 16 “padrotes” y lograron liberar a varias mujeres que estaban en el interior de dos hoteles, uno ubicado en la calle Belisario Domínguez, el Motel Morales, y el segundo en la avenida Reforma en la zona Centro, el Hotel Primavera, y quienes estaban en trata de personas en la modalidad de prostitución.

Se sabe que se procedió legalmente ante el Ministerio Público del Fuero Común, sobre citado delito y eso generó que se obtuviera una orden de cateo en los dos negocios en mención.

En relación a los hechos se informó que durante las primeras horas del día sábado personal de investigación tomo conocimiento respecto a un reporte anónimo, en el que hicieron del conocimiento respecto a posibles actos relacionados con el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución.

Situación que motivó a realizar acciones inmediatas, las cuales permitieron ubicar el lugar denunciado y solicitar una orden de cateo por un Juez, diligencia judicial que se procedió en dos hoteles ubicados en la Zona Centro.

Como resultado preliminar, se logró la localización y liberación de varias personas del sexo femenino así mismo la detención de 16 sujetos.

Se dio a conocer que se interpuso una segunda denuncia ciudadana, en la cual, se permitió ubicar un segundo hotel en la zona centro, en la avenida Reforma, en donde se llevaban a cabo actividades de trata de personas en su modalidad de prostitución.

Dando como resultado preliminar la localización y liberación de varias personas del sexo femenino, entre ellas una de nacionalidad extranjera y la detención de cinco “padrotes”. Hasta el momento, en ambas acciones suman 17 las víctimas y 16 “padrotes” detenidos que fueron puestos a disposición ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).