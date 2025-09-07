Zacatecas Refrenda Compromiso con el Patrimonio Cultural en Sesión General Ordinaria de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

Se llevó a cabo la Sesión General Ordinaria de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, encuentro nacional que congrega a autoridades y representantes de diversos municipios con el objetivo de fortalecer la preservación, conservación y gestión de los Centros Históricos del país.

En este importante foro, el Ayuntamiento de Zacatecas participó de manera activa, refrendando su compromiso con la protección y promoción del patrimonio cultural que distingue a la capital como una de las ciudades más emblemáticas de México.

Durante la sesión, los representantes del municipio recibieron una felicitación por el festival de Ciudades Patrimonio realizado en la capital del estado y se abordaron estrategias integrales relacionadas con la conservación de inmuebles históricos, la planeación urbana sostenible y la necesidad de implementar políticas públicas que favorezcan la salvaguarda de los valores culturales y arquitectónicos que poseen las ciudades inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En representación de la capital zacatecana, la síndica municipal Wendy Valdez Organista retomó un tema de gran relevancia local: las bóvedas del Centro Histórico de Zacatecas. Destacó que su intervención y rehabilitación representan una prioridad para la administración municipal, tanto por su valor histórico y arquitectónico como por la seguridad y funcionalidad que aportan a la ciudad.

Asimismo, se presentó el avance del Plan de Manejo del Centro Histórico de Zacatecas, documento estratégico que orienta la conservación, uso y disfrute responsable de este espacio patrimonial. Dicho plan contempla la participación ciudadana, la coordinación interinstitucional y la aplicación de criterios técnicos avalados por organismos nacionales e internacionales.

Con esta participación, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su papel como gestor activo en la protección del legado cultural, consolidando alianzas con otras ciudades patrimonio para garantizar que las futuras generaciones disfruten de entornos históricos vivos, seguros y en constante desarrollo.