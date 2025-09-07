Familias de El Llano Podrán Mejorar su Vivienda con el Apoyo de Tere Jiménez

Reciben Materiales en la Comunidad Jesús Terán

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó material para la construcción de techos, pisos firmes, cuartos adicionales y baños a familias de la comunidad Jesús Terán, en el municipio de El Llano, con el objetivo de que cuenten con un hogar digno y una mejor calidad de vida.

“Yo les quiero decir que siempre van a contar conmigo, somos un gobierno humanista, que ve por la gente y sus necesidades. También vamos a ir a otros lugares para ayudarlos con estos programas tan importantes”, les dijo la gobernadora a las y los presentes.

Gabriela Caudel de Luna, directora general del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), señaló que gracias al Programa “Crece tu Vivienda”, las familias tendrán tranquilidad y mejor calidad de vida.

“No nos detenemos aquí, estaremos invirtiendo 15 millones de pesos para beneficiar también a las familias de Asientos, Cosío, Rincón de Romos, Tepezalá y, en la siguiente etapa, a los demás municipios del estado. Estos apoyos son para ustedes, para sus hijas, para sus hijos, para su tranquilidad y para que vivan mejor”, detalló Caudel de Luna.

A nombre de las y los beneficiarios, Yolima Niño Ortega expresó su agradecimiento: “gobernadora, en representación de todas las familias beneficiadas por el programa de vivienda, quiero externarle nuestro reconocimiento y gratitud; esperamos que nos siga apoyando”, finalizó.

Durante el evento realizado en las instalaciones de la velaria de la comunidad, también estuvieron presentes las y los diputados locales Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y Ma. Guadalupe Mendoza Medrano.

Para más información sobre los programas de vivienda, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 25 60 o al WhatsApp 449 110 26 85.