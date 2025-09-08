Mi Jardín de Flores

Habemus Rector

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Con una inversión de 831 millones de pesos en Sonora para el Programa Integral para la Producción de Carne de Alta Calidad, es con lo que se apoyará a ganaderos y ganaderas del estado mediante la entrega de sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda con bajas tasas de interés y la construcción de un Centro Integral de Ganadería: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – domingo 7 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Los Ganaderos de Sonora

“SE VAN a Rayar Ganaderos y Ganaderas de Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la aplicación de 831 millones de pesos del Plan México, para apoyarlos mediante la entrega de sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda con bajas tasas de interés y la construcción de un Centro Integral de Ganadería”, publica hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-SÍ, MADRE Teresa, leí la nota en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, y me dio sentimiento, pues ese programa lo van a extender a Coahuila y Durango y, probablemente, abarquen Chihuahua y Tamaulipas; entonces, yo me quedé pensando: ¿por que no incluyeron a Zacatecas? – PUES PORQUE no tenemos gobernador que alce la mano y diga “¡presente!”, y se jale pa’ Zacatecas esos programas; la presidenta acaba de estar en la capital del estado y “El Holgazán2 debió de abordarla y preguntarle por los apoyos.

YO VEO cómo los gobernadores y las gobernadoras reciben a la presidenta de la República: la colman de elogios y agradecimientos, cosa que no hace “El Holgazán2, quien la ve con aires de superioridad, como buen ranchero pajón que es.

-EN ESO estoy de acuerdo, David es un barbaján con aires de grandeza: ya se le bajarán los humos, le faltan dos años para que vuelva a ser un mortal.

Ya era Tiempo

LOS DUEÑOS de la red de prostitución en Fresnillo, dejaron de ponerse guapos con el fi scal Cristian Camacho y éste los dejó sin producto: les quitó la mercancía: 17 mujeres y hasta arrasó con los 16 “padrotes” de las sexoservidoras.

-DICEN que aquello estaba muy feo y el ambiente se estaba degenerando escabdalosamente.

-UYYY… esos lupanares tienen años funcionando así, y cuando los clausuran es porque les aumentaron la cuota y se niegan a pagarla y es entonces que hacen la redada de puchachas, y regresan en cuanto vuelven a ponerse de acuerdo con el billete: siempre ha sido así.

VAN a ver como en los próximos días esos prostíbulos volverán a “trabajar” como si nada hubiera sucedido, el billete es el que manda.

Habemus Rector

LA MÁXIMA casa de estudios de Zacatecas ya tiene nuevo rector: Ángel Román Gutiérrez, quien deberá de permanecer en el cargo cuatro años.

-A VER si no sale “venenosón” como Rubén Ibarra Reyes.

-NI LO mande Dios, sería el colmo.

-LA MAYORÍA de los rectores son “enamorados”, sólo que saben muy bien cómo solucionar sus broncas y no con cualquiera se meten, pero el que sí la cajeteó muy feo fue el pederasta Rubén Ibarra Reyes, a quien David Monreal -dicen- salvó de ir a prisión por varios años.

-PUES DON Ángel Roman se ve es gente honorable.

-IGUAL se veía don Rubén y miren lo hizo: violar a una niña de cuatro años, yo no sé cómo don David terminó siendo su cómplice al protegerlo, esa mancha no se le quita ni con toda el agua del océano pacífi co.

-LA CAJETEÓ muy gacho y lje faltará vida para arrepentirse de su gran maldad.

POBRE, arruinó su vida.

-Y LA DE la pobre niñita.

Ulises es el Bueno

-PUES YA las aguas de la elección gubernamental se están aclarando: el Ulises Mejía Haro será el candidato de Morena y, seguramente, el próximo gobernador de Zacatecas.

-ES EL CANDIDATO a vencer, no se ve otro con sus espolones.

-A MÍ me gustaría un entre ente el Ulises Mejía Haro, el Miguel Varela y el Fito Bonilla.

-ÁNDELE, sería un agarrón muy bueno, los tres tienen su gente..

-TODAVÍA FALTA, al menos, un año, llegando el David a su quinto año será cuando los motores de ls sucesión comiencen a calentarse .

AHORITA están calientes por la enjundia del Saúl, quien a la de a huevo quiere él ser el candidato de morena a la gubernatura de Zacatecas.

-QUIERE, pero se la va a pelar: ya dijo la presidenta Sheinbaum que el David no podrá ser candidato en 2027 por Morena, así es que más le vale que le baje de huevos, pues ya dijo la presidenta que nones, no quiere nepotismo en su sexenio.

-PUES AHORA sí que el Cachorro se la peló.

-CIERTO.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.