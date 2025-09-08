El Ayuntamiento de Zacatecas y la Fundación Orgullo Por Zacatecas Realizan Séptima Entrega de Apoyos a la Vivienda

Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias zacatecanas, el Ayuntamiento de la Capital y la Fundación Orgullo Por Zacatecas llevaron a cabo la séptima entrega de apoyos a la vivienda, beneficiando en esta ocasión a 120 familias de la capital y zona conurbada.

A través de este programa, las y los beneficiarios pudieron acceder a productos como calentadores solares, tinacos, cisternas, baños, impermeabilizante, estufas, lavadoras y hasta zapatos escolares, entre otros insumos que contribuyen al bienestar de los hogares.

Durante el evento, el presidente de la fundación, Raymundo Moreno Romero, agradeció la confianza de la ciudadanía en esta iniciativa y destacó la importancia de fortalecer la unidad entre las y los zacatecanos.

“Es impresionante que volvamos a ser una familia y que cuidemos unos de otros. Ese es el objetivo de la fundación en conjunto con el Ayuntamiento, que ya ha beneficiado a más de mil 500 familias”, expresó.

Por su parte, el alcalde capitalino, Miguel Varela Pinedo, reconoció el esfuerzo de la fundación y reiteró que su administración trabaja de la mano con las organizaciones sociales para impulsar un cambio real en Zacatecas:

“Cuando trabajamos unidos, los resultados son mejores. Como gobierno y ciudadanía somos parte de una gran familia zacatecana que debe crecer en conjunto”, señaló.

El presidente municipal también recordó que la próxima semana se cumple el primer año de su gestión, un periodo en el que, pese a los retos y obstáculos, se han logrado importantes avances en rehabilitación de parques, reforestaciones y acciones en beneficio de la ciudad y las comunidades.

“Siempre trabajaremos desde el corazón para cumplir con nuestro deber hacia las y los capitalinos”, concluyó.

Con esta entrega, el Ayuntamiento y la Fundación Orgullo Por Zacatecas refrendan su compromiso de seguir sumando esfuerzos para que más familias tengan acceso a herramientas que fortalezcan su patrimonio y mejoren sus condiciones de vida.