En Veracruz, Claudia Sheinbaum Destaca Recuperación de Toda la Industria Petroquímica de Pemex

En Veracruz, presidenta Claudia Sheinbaum destaca recuperación de toda la industria petroquímica de Pemex.

Resaltó que 2 millones 683 mil 79 veracruzanas y veracruzanos son derechohabientes de los Programas para el Bienestar a través de una inversión anual de 59 mil mdp.

Veracruz, Veracruz.- Desde Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que entre las acciones prioritarias para esta entidad se encuentra la recuperación de la industria petroquímica de Petróleos Mexicanos (Pemex) y por ello, junto al gobierno del estado, se construye el proyecto Escolín de Poza Rica para la producción de fertilizantes.

“En energía algo muy importante, que Rocío (Nahle, gobernadora de Veracruz) nos está ayudando, se está construyendo, rehabilitando completamente, el proyecto –le llamamos– Escolín en Poza Rica para producción de fertilizantes, que ya inició. Y estamos recuperando toda la industria petroquímica de Pemex”, puntualizó.

Además, como parte de su gira de rendición de cuentas, informó que 2 millones 683 mil 79 de veracruzanas y veracruzanos son derechohabientes de alguno de los Programas para el Bienestar, los cuales son derechos establecidos en la Constitución y que se otorgan a través de una inversión anual de 59 mil millones de pesos (mdp), que reciben de manera directa, sin intermediarios y sin condicionamientos.

Recordó que los Programas para el Bienestar, junto con el aumento del salario mínimo y la recuperación de la obra pública por parte del gobierno, permitieron sacar de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos y mexicanas de 2018 a 2024, así como reducir la brecha de desigualdad.

Detalló que en este estado, 921 mil 915 personas reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 114 mil 62 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 44 mil 675 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 27 mil 56 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 248 mil 631 de las becas Benito Juárez; 280 mil 299 de becas para primaria; 25 mil 266 del programa Bienpesca; 178 mil 68 de Producción para el Bienestar; 159 mil 440 con Fertilizantes Gratuitos producidos por Pemex; 61 mil 350 de Sembrando Vida; 6 mil 726 escuelas de educación básica y 684 preparatorias reciben apoyo a través de La Escuela es Nuestra; 252 mil 664 de Leche para el Bienestar; así como 205 mil 184 de la Pensión Mujeres Bienestar y 267 mil 819 de la beca Rita Cetina.

En materia de obra pública, destacó la construcción de 64 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI); la inauguración, el 21 de noviembre, del Hospital Comunitario de Nautla; el 30 de noviembre del Hospital de Salud Mental de Orizaba; así como la rehabilitación del Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, que se realizó en julio; la ampliación y remodelación del Centro Estatal de Cancerología de Xalapa. Además, anunció la construcción del Hospital General de Zona de Minatitlán; y las sustituciones de los hospitales de Pánuco, de Misantla y Tuxpan; la construcción de la Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona en Xalapa; de un Centro Salud y Servicios Ampliados (CESSA) en Gutiérrez Zamora; del acueducto de La Cangrejera para Coatzacoalcos, así como el Puente para acceder al Puerto de Veracruz; la ampliación de preparatorias y la construcción de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

Finalmente, agregó que se construirán 38 mil 950 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 65 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); además de quitas y condonaciones de adeudos para 262 mil 235 derechohabientes del Infonavit y 10 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como la mandataria con mayor liderazgo en el mundo, y adelantó que los cinco años que restan de este gobierno serán de crecimiento para consolidar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.