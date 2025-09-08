La UAA Cierra con Éxito su Feria Universitaria 2025

Tres Décadas de Encuentro

El cierre inolvidable estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, acompañado de un espectáculo de drones que narró la historia de la Feria.

Con gran éxito se llevó a cabo la 30° Feria Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, uno de los eventos más emblemáticos de la institución que reunió a la sociedad hidrocálida en torno a la cultura, el conocimiento y el talento universitario. Esta celebración ofreció un programa enriquecido con actividades tradicionales y nuevas propuestas que cautivaron a los asistentes.

Entre los espacios ya consolidados destacó la XXVII Feria del Libro de la UAA, que incluyó más de 30 actividades editoriales y culturales, además de la participación de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE); asimismo, los asistentes disfrutaron de la Pet Zone, el Pabellón Empresarial, EmpleUAA y los diferentes atractivos promovidos por los centros académicos y direcciones generales.

Como novedades, se inauguraron la Zona Geek, el Pabellón de Impacto Social, el Pabellón Astronómico; así como la carrera atlética en concordancia con la Cruz Roja, la cual formó parte de la 6° Carrera Nacional “Todo México Salvando Vidas”, en la que participaron más de 1,120 corredores en una jornada deportiva y solidaria.

La Feria también ofreció más de 50 actividades culturales en cinco foros distribuidos por Ciudad Universitaria, consolidándose como un espacio de encuentro, creatividad y vinculación con diversos sectores de la sociedad.

El cierre estuvo a la altura de la celebración con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes bajo la dirección de Román Revueltas Retes en el Magno Foro, acompañado de un espectáculo de pirotecnia y un espectáculo de drones que narró la historia de la Feria Universitaria, dejando un recuerdo inolvidable para los asistentes.