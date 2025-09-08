Ulises Mejía Haro Destaca Decreto de Apoyo al Campo

Villa González Ortega, Zac. , a 7 de septiembre de 2025. – En el marco de su gira de asambleas informativas, el diputado federal Ulises Mejía Haro se reunió con productores agrícolas, comerciantes y maestras y maestros de este municipio, donde compartió los avances del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las próximas reformas que se abordarán en el Congreso en benefi cio de la gente.

Durante el encuentro, el legislador destac ó el reciente Decreto de Facilidades Administrativas, que apoya a pequeños y medianos productores cuyos títulos de concesión de agua de hasta 500 mil m³ vencieron entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025, para que puedan regularizarse y acceder a certeza jurídica, créditos, subsidios y programas de apoyo.

El legislador federal pro morena subrayó que con la revisión de concesiones se logró la recuperación de 4 mil millones de m³ de agua, volumen equivalente a cuatro veces el consumo anual de la Ciudad de México, lo que representa un avance en la desprivatizaci ón de un recurso que pertenece a la nación y fortalece la soberanía hídrica.

Finalmente, Mejía Haro reiteró que estas acciones forman parte del Plan Nacional Hídrico y del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el campo mexicano, refrendando que desde la Cámara de Diputados seguirá legislando por la esperanza y trabajando de la mano de la ciudadanía.