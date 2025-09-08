Con la Policía Rosa, Aguascalientes Protege a sus Mujeres, Niñas y Niños

Gracias a la creación de la Policía Rosa durante la administración de la gobernadora Tere Jiménez, en Aguascalientes se fortaleció la protección a mujeres, niñas y niños en situación de vulnerabilidad, al ofrecerles auxilio, orientación y acompañamiento para garantizar su seguridad y salvaguardar sus derechos.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Antonio Martínez Romo, destacó que la Policía Rosa es un modelo pionero a nivel nacional, ya que es la única en su tipo con perspectiva de género y atención a la infancia.

Indicó que esta unidad especializada se integra de hombres y mujeres altamente capacitados, que no sólo cuentan con las herramientas y la preparación necesarias, sino con la sensibilidad para brindar atención a sectores vulnerables, como las mujeres, niñas y niños.

Asimismo, indicó que la Policía Rosa trabaja de la mano con instituciones gubernamentales y organizaciones civiles en el fomento de la cultura de la denuncia, proporcionando a la ciudadanía los recursos necesarios para reportar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de mujeres, niñas y niños.

El titular de la SSPE hizo hincapié en que la creación de este grupo policial forma parte fundamental del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” que impulsa la gobernadora Tere Jiménez, y que es el eje rector de la estrategia de seguridad que se desarrolla para garantizar la paz y la tranquilidad en todo el estado.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública aseguró que la Policía Rosa siempre estará disponible para brindar asistencia a quienes lo requieran; dijo que para solicitar el apoyo de esta unidad, sólo es necesario marcar al Servicio de Emergencias 911, o al 089 para realizar una denuncia anónima.