Mi Jardín de Flores

¿Y los 3,650 Millones de Pesos del Segundo Piso del Bulevar?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Dije en el Informe: Vamos bien y vamos a ir mejor. Y eso es gracias, primero a que hay honestidad, no hay corrupción. Estamos en contra de los privilegios en el gobierno, pero, sobre todo, lo más importante, llegamos con un sentido social al gobierno: benefi ciar siempre al pueblo de México, ese es nuestro mandato: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Lunes 8 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Lo Privaron de su Libertad, Pero Luego lo Soltaron

BENDITO SEA mi Padre Dios: tentó el corazón de los malos organizados y dejaron en libertad a don Carmelo,un padre buscador, a quien horas antes habían privado de su libertad.

-FUE UN milagro, madre Teresa, un milagro.

-A MI -tercia don Roberto- se me hace raro, muy raro; los narcos no secuestran para luego dejarlo en libertad: qué casualidad, cuando un día después se llevaría a cabo el cuarto informe de David Monreal… ¿se imaginan ustedes un secuestro y posterior asesinato el mero día de su informe de gobierno? -MUY BUENA observación, hubiera sido un escándalo a nivel nacional; esa hubiera sido la nota, y el informe hubiera sido muy cuestionado.

-ES USTED mal pensado, don Roberto.

-DICE EL dicho: piensa mal y acertarás; la nota de la periodista Irma Mejía, que hoy lunes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, es de sospechosismo.

LA LEO:

“LA TARDE de este domingo, se reportó la privación ilegal de la libertad de un padre buscador en el municipio de Fresnillo, lo que generó un fuerte despliegue de seguridad en esa región para su localización, quien ya fue liberado cerca de las 14:30 horas.

“EL PLAGIO fue anunciado por el colectivo de Buscadoras Zacatecas al informar cerca de las 13:00 horas sobre la privación ilegal de la libertad de J. Carmelo, uno de sus integrantes activos, quien fue sustraído de su negocio en la comunidad de Plateros en el municipio de Fresnillo.

“ESTO GENERÓ una cascada de alertas de los demás colectivos y en las redes sociales.

“DENTRO DE las versiones extraoficiales que se han vertido es que el hecho ocurrió cuando Carmelo Vera estaba en su negocio de forrajes, a donde presuntamente llegaron personas armadas y se lo llevaron por la fuerza.

“SE MENCIONA que el trayecto que usaron los secuestradores fue rumbo a la comunidad de Río Florido, ya que en ese tramo de la carretera federal 45 se reportaron ponchallantas tiradas que aventaron para poder escapar.

“AL RESPECTO, el fiscal Cristian Camacho Osnaya precisó que de este hecho tuvieron conocimiento por la información vertida en las redes sociales y por un reporte en sistema de emergencia 911, con lo que se inició la investigación de manera ofi ciosa.

“TRAS ESTE hecho, dijo que se había desplegado un fuerte operativo aéreo y terrestre en la región de Fresnillo como parte de las acciones de búsqueda de la víctima.

“A LAS 14:30 horas, las autoridades informaron que ya había sido liberado y que elementos de la Guardia Nacional lo rescataron y lo llevarían a la Fiscalía de Zacatecas para luego entregarlo a su familia.

“DE IGUAL manera el colectivo confi rm ó sobre la liberación del padre buscador y que ya estaba con su familia.

“DESPUÉS de horas de incertidumbre y miedo, fue localizado con vida J. Carmelo Vera Moreno, padre buscador y quien había sido privado de la libertad por sujetos armados la mañana de este domingo; el grupo de búsqueda forense ‘Las escarabajos’ y que forma parte del colectivo Buscadoras Zacatecas A. C., realizaban acciones de campo en comunidades de Fresnillo, cuando fue alertadas del secuestro de don Carmelo en la comunidad de Plateros, quien busca a su hija Briana Vera desde hace cuatro años.

“LAS BUSCADORAS solicitaron la atención de Fiscalía, después de la falta de respuesta en el 911; tras exigir acciones y hacer la denuncia por redes sociales de su aparición con vida, los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo de búsqueda en pueblos aledaños a Río Florido; luego de varias horas, el buscador fue localizado después de que caminaba maniatado sobre la carretera número 45 y unos ciclistas pudieron auxiliarlo, minutos más tarde llevado al cuartel de la Guardia Nacional; en el lugar fue recibido por familiares y por Las Escarabajo, quienes ya había suspendido la búsqueda en campo tras la urgencia”.

-¿QUI HUBO, verdad que está muy raro?

-SÍ QUE está raro: ¿estos mafi osos de la Fiscalía no tendrán nexos con los delincuentes y les hayan dicho suéltalo porque mañana lunes es el informe del góber y se no va a armar un pedote muy cañón?

-ES correcto, por ahí yo iba¡ ¿cómo que lo dejamos libre y sin siquiera cobrar rescate? ¡Por favor, que no nos quieran contar las muelas, a otro ,perro con ese hueso!

-SÍ ESTÁ raro, muy raro: sólo don Carmelo y Dios saben la realidad.

-CAMBIANDO de tema: ¿qué va a pasar con el 4o informe de “El Holgazán”?

-TENGO CURIOSIDAD por la Presa Milpillas y en qué se van a invertir los 3,650 millones de pesos que iba a costar el segundo piso del bulevar.

-DE SEGURO que habrá alguna protesta, mucha gente no está de acuerdo con el “desgobierno” de David.

-HABRÁ QUE ver.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.