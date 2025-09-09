La Red de Drenaje en Jerez Está Colapsada

Se Nodernizará en 2026: Alcalde Ureño

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de Jerez, Rodrigo Ureño Bañuelos, adelantó que durante el próximo año su administración pondrá especial atención en la modernización de los servicios públicos, particularmente en el reforzamiento del sistema de recolección de basura y la rehabilitación del drenaje, obras que consideró urgentes debido a décadas de abandono.

Explicó que gran parte de la red de drenaje en la cabecera municipal y en comunidades es muy vieja, lo que ha provocado colapsos y taponamientos en varias zonas.

“Casi todas las obras que estamos haciendo son de drenaje, porque ya no es una necesidad, es una emergencia”, afirmó, al señalar que este problema afecta directamente la calidad de vida de los habitantes. En relación con el servicio de limpia, el alcalde reconoció que actualmente cuentan con alrededor de diez camiones en operación, número insuficiente para cubrir la demanda. Por ello, en 2026 buscará adquirir entre cuatro y cinco unidades nuevas, con el objetivo de garantizar una recolección más eficiente y oportuna en todo el municipio.

Detalló que el monto estimado para la renovación del equipamiento para la recolección de basura asciende a 10 millones de pesos, recursos que provendrán principalmente de las arcas municipales. No obstante, dejó en claro que, de existir apoyo por parte de los gobiernos estatal o federal, éste se sumaría a la estrategia para ampliar la capacidad de atención.

Ureño Bañuelos indicó que la adquisición de nueva maquinaria para la recolección de basura y la rehabilitación del drenaje se han convertido en prioridades debido a los años de abandono.

“Vamos a seguir trabajando en el drenaje dañado y en los recolectores de basura, porque es lo que más necesita la población”, concluyó, al asegurar que su administración apostará por soluciones duraderas que mejoren la vida cotidiana de las familias jerezanas.