Rodrigo Reyes Anuncia Cambios en el Gabinete de David Monreal

Acudió al Congreso a Entregar el 4o Informe de Gobierno

Por Nallely de León Montellano

Este lunes, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, acudió al Congreso local para entregar el cuarto informe de actividades del gobernador David Monreal Ávila. En entrevista, adelantó que en los próximos días podrían registrarse cambios en el gabinete estatal como parte de una reconfiguración interna.

Reyes explicó que será el propio gobernador quien determine qué funcionarios dejan el cargo, quiénes serán reubicados y qué nuevos perfiles se sumarán. Recordó que la administración entra en su cuarto año y aún restan dos para consolidar proyectos.

La jornada estuvo acompañada por la protesta de colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes se manifestaron en el puente peatonal de Ciudad Administrativa previo al inicio del informe y fueron retirados por la fuerza bruta de elementos de la FRIZ y la Policía Estatal.

El funcionario aseguró que en Zacatecas se ha registrado una disminución del 35% en desapariciones entre 2024 y 2025 y un aumento en las localizaciones. Añadió que el estado trabaja en un plan estatal de búsqueda en coordinación con los colectivos, lo que lo colocaría entre las primeras entidades del país en contar con un instrumento de este tipo.

Respecto a los operativos del fin de semana, confirmó que estuvieron vinculados con la trata de personas. Señaló que se desmantelaron un hotel y una casa de citas, con varias detenciones y la liberación de víctimas. El caso sigue en investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Con la entrega del informe al Poder Legislativo, el gobierno de David Monreal cumple su cuarto año de gestión, en medio de un escenario marcado por los retos en seguridad, la atención a víctimas y la exigencia de fortalecer la débil gobernabilidad en Zacatecas.