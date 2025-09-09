“Tus Mantas y Desaparecidos se van a la Verg…”: Policías

Manifestantes por 4o Informe Denuncian Represión y Despojo

* ”David Monreal Vuelve a Demostrar su Lado Represor”

Por Nallely de León Montellano

La mañana de este lunes 8 de septiembre, integrantes del colectivo Sangre de mi Sangre Zacatecas denunciaron actos de represión y despojo por parte de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y elementos de Tránsito del Estado, mientras realizaban una manifestación pacífica en el bulevar capitalino previo al cuarto informe de gobierno de David Monreal Ávila.

La protesta consistía en colocar tejidos rojos de rafia como símbolo de memoria y denuncia de las más de 3 mil 800 personas desaparecidas en el estado, en el puente peatonal ubicado frente a Ciudad Administrativa.

Sin embargo, acusaron que los policías las encapsularon, las empujaron con armas largas y les arrebataron los tejidos.

Testimonios de las participantes aseguran que se llevaron dos mantas hechas a mano y al menos 50 metros de tejido, mientras los agentes les gritaban frases como: “Tus mantas y tus desaparecidos se van a la verg…”.

El colectivo señaló que, aunque ninguna de las manifestantes resultó con lesiones físicas graves, sí quedaron afectadas moralmente por el robo de su material y la agresión de la que fueron objeto.

“Durante más de tres años hemos tejido la rafia roja junto con decenas de familias de personas desaparecidas, creyendo que la acción pacífica y la defensa de la memoria son herramientas de cambio y concientización.

Lamentablemente, una vez más, el gobierno de David Monreal muestra su lado represor y autoritario”, expresaron en un comunicado. Las buscadoras subrayaron que, mientras eran agredidas y despojadas de los tejidos, funcionarios de la Comisión Local de Búsqueda permanecieron como observadores, sin intervenir. En redes sociales, el colectivo denunció que la FRIZ, cuya función debería ser garantizar seguridad, impidió la libre manifestación pacífica.

Al respecto, el secretario general de gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza, negó que existieran actos de represión y reiteró que se mantiene apertura al derecho de libre manifestación. Señaló además que la actual administración trabaja de manera cercana con las agrupaciones de madres y familiares de personas no localizadas.

El Movimiento Feminista de Zacatecas también condenó los hechos y expresó su solidaridad con las madres buscadoras, señalando directamente a la patrulla 4248 de Tránsito del Estado como responsable de sustraer los tejidos.

Asimismo, responsabilizaron al gobierno de David Monreal Ávila de lo ocurrido y exigieron la devolución inmediata del material sustraído, además de una disculpa pública. Las organizaciones advirtieron que la represión política, el uso de la fuerza pública contra manifestantes pacíficas y el robo de símbolos de memoria se han convertido en prácticas recurrentes en Zacatecas.

Llamaron a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a observar lo que ocurre en la entidad, donde, aseguraron, la defensa de la vida, la búsqueda de justicia y la protesta social enfrentan un clima de hostigamiento y criminalización.