¿Necesitas un Apoyo Médico o Asistencial? En el DIF Estatal, Estamos Para Ayudarte

Se han proporcionado más de cinco mil apoyos, como sillas de ruedas, andaderas, bastones, auxiliares auditivos, hemodiálisis, medicamentos, entre otros.

Esta labor responde a la prioridad de la gobernadora Tere Jiménez de apoyar a las personas y familias que enfrentan condiciones adversas.

Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias de Aguascalientes, en lo que va del año, el DIF Estatal ha entregado más de cinco mil apoyos médicos y asistenciales a la población para mejorar su calidad de vida.

Así lo informó Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta de esta institución, quien mencionó que, a través de la Dirección de Gestión Social, se proporcionan apoyos como sillas de ruedas, andaderas, bastones, auxiliares auditivos, hemodiálisis, pago de cuentas de hospital, apoyos para cirugías, medicamentos, prótesis, entre otros.

“Esta labor responde a una de las principales prioridades de la gobernadora Tere Jiménez, para quien es fundamental brindar apoyo a las personas y familias que enfrentan condiciones adversas, y así construir un Aguascalientes más justo”, destacó.

Informó que, para acceder a estos apoyos, las y los interesados deben ser personas que preferentemente no cuenten con seguridad social, quienes deben presentar una solicitud de apoyo y acceder a un estudio socioeconómico que realiza el área de Trabajo Social.

Asimismo, deberán presentar la siguiente documentación: CURP; identificación oficial con fotografía; comprobante de domicilio reciente; diagnóstico médico y presupuesto por escrito; en el caso de los menores de edad, presentar copia del acta de nacimiento.

Por último, Aurora Jiménez invitó a la población que requiera de estos apoyos a acudir a las oficinas de la Dirección de Gestión Social que se ubican en la avenida De la Convención sur, esquina con av. de los Maestros s/n, colonia España, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o llamar al teléfono 449 910 25 85, extensiones 6563 y 6585.