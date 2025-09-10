Miguel Varela Presenta la Nueva Policía Turística Para Proteger a Capitalinos y Visitantes

Con el compromiso de que Zacatecas siga siendo “Lo mejor de México”, el alcalde Miguel Varela Pinedo presentó la Nueva Policía Turística, un cuerpo especializado que reforzará la seguridad en el Centro Histórico, la zona de monumentos y los principales atractivos turísticos de la capital, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La nueva corporación está integrada por 30 elementos debidamente equipados y capacitados, quienes, además del entrenamiento policiaco, cuentan con conocimientos de historia, cultura y folclor zacatecano, lo que les permitirá brindar orientación, recomendaciones y acompañamiento a turistas nacionales e internacionales. Asimismo, los uniformados poseen capacitación bilingüe, lo que garantiza una atención cercana y eficaz.

Para fortalecer sus labores de proximidad y vigilancia, la Policía Turística dispone también de 15 patrullas de última generación, que recorrerán los principales accesos a la ciudad y los puntos de mayor afluencia.

El alcalde Miguel Varela destacó que esta acción forma parte de una estrategia integral para mejorar la percepción de seguridad, elevar la calidad de atención a los visitantes y devolver a Zacatecas su posición como uno de los mejores destinos turísticos sin playa del país.

“Zacatecas es una ciudad con historia, que brilla por su arquitectura, su cultura, su gente y su grandeza. Hoy damos un paso firme para proteger ese legado al presentar la Nueva Policía Turística de Zacatecas. Con esta corporación buscamos que la gente se sienta protegida, bienvenida y orgullosa de nuestra ciudad”, expresó el presidente municipal.

El edil señaló que la creación de la corporación no solo responde a una estrategia de seguridad, sino que también es una apuesta para reposicionar a Zacatecas como destino turístico, enviando un mensaje muy claro: “Zacatecas está listo para recibir al mundo con los brazos abiertos, profesionalismo, orden y calidez”.

La conformación de la Policía Turística se diseñó tomando como referencia las mejores prácticas de destinos turísticos exitosos en México y el mundo, donde la confianza y satisfacción de los visitantes son clave para el desarrollo económico y cultural.

“Trabajamos para que Zacatecas sea una ciudad más atractiva, segura y competitiva; para regresar a los años en que se presumía un Zacatecas limpio, alegre y seguro. Esta es una muestra de lo que estamos construyendo en este primer año de gobierno. Juntas y juntos, unidos, construimos el cambio; y no es solo un lema, es una forma de gobernar y de hacer equipo con la ciudadanía”, añadió el alcalde.

Con acciones de este nivel, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso de avanzar unidos, con pasos firmes y seguros, construyendo una ciudad más segura, hospitalaria y competitiva para todos.