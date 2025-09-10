Secuestran a una Mujer, la Torturan y la Matan a Balazos

El Narco no Descansa en Zacatecas

Por Margarito Juárez González

Ojocaliente, Zac. – Miembros de la delincuencia organizada privaron de la libertad a una mujer, la torturaron, la asesinaron a balazos y la dejaron tirada a un costado del camino de terracería que conduce a la comunidad Ex Hacienda de Jarilla; los lugareños se percataron de la mujer tirada en el piso con sangre en diferentes partes de su cuerpo y lo reportaron vía telefónica de manera anónima ante el personal del Sistema de Emergencia 911 y con ello se activó el código de alerta en cada una de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno y de los cuerpos de urgencia.

Los primeros en llegar a citada zona fueron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes pidieron el apoyo de los paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil además de la Red de Emergencia de Zacatecas (Remeza), quienes al momento de revisar a la mujer se percataron que ya no tenía signos vitales, y la taparon con una sabana de color blanco y se retiraron del lugar y se regresaron a sus respectivas bases.

Era el mediodía y el lugar en mención fue acordonado por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional (GN), y Militares, quienes no permitieron que nadie se acercara a donde quedó el cadáver y con ello se evitó que se contamine la escena del crimen.

Fueron los elementos de la Policía de Investigación y Servicios Periciales quienes acudieron a realizar las indagatorias de campo correspondiente y con ello se integre la carpeta por el delito de homicidio doloso en contra quien o quienes resulten responsables.

El cadáver fue retirado de citada zona y fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), para la realización de la necropsia de ley correspondiente; está en calidad de no identificado y será hasta que acudan los familiares a reclamar el mismo y se pueda obtener los generales de la mujer.