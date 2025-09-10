Ulises Mejía Haro Destaca Beneficios de la Reforma Contra la Extorsión

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2025.– El diputado federal morenista Ulises Mejía Haro destacó la aprobación del dictamen que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, a partir de la iniciativa enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que con este cambio se otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de extorsión, lo que permitirá unificar criterios legales en todo el país, cerrar espacios de impunidad y facilitar la coordinación entre autoridades.

Señaló que esta reforma generará mayor seguridad y certeza jurídica para las víctimas, permitirá homologar penas y procedimientos, y fortalecerá a las instituciones de justicia.

Puntualizó que con la futura Ley General en materia de extorsión se establecerán definiciones claras, sanciones proporcionales y protección integral a las víctimas, representando un paso firme contra uno de los delitos que más afectan a familias y comercios en el país.

El legislador recordó que la extorsión es uno de los delitos que más lastima a la sociedad mexicana, al afectar directamente la tranquilidad de las familias, la estabilidad de los pequeños negocios y la confianza en las comunidades.

Con esta reforma, dijo, se da un mensaje contundente de que en México no habrá tolerancia para quienes lucran con el miedo y la violencia.

Ulises Mejía Haro reafirmó que desde la Cámara de Diputados seguirá impulsando cambios legales que fortalezcan la seguridad y la justicia, en congruencia con el compromiso de la Cuarta Transformación encabezada por Claudia Sheinbaum, para garantizar un país con paz y bienestar para todas y todos.