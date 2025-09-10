Lo Mejor de Alemania Llega a Aguascalientes en el Oktoberfest

Del 1 al 5 de Octubre

Del 1 al 5 de octubre se realizará este gran festival en la Nave 39 del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.

Se presentará lo mejor de la cultura alemana con gastronomía típica, música en vivo y cerveza artesanal.

Este evento impulsará a las empresas “Hecho en Aguascalientes”, por lo que generará un impacto social y económico favorable para el estado.

El evento se realizará en la Nave 39 del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, en un ambiente lleno de historia y alegría que reunirá a las comunidades locales y extranjeras en torno a una de las festividades más grandes y emblemáticas del mundo que se celebra actualmente en más de 80 países.

Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), señaló que además de reforzar la relación con la comunidad alemana en la entidad, este festival impulsará a las empresas que cuentan con el distintivo “Hecho en Aguascalientes”, por lo que generará un impacto social y económico favorable para el estado.

Agregó que la realización de este tipo de eventos contribuye no sólo al entendimiento mutuo y el aprecio por las tradiciones de ambos países, sino que transforma los espacios públicos en puntos de encuentro que impactan positivamente en la calidad de vida de las familias hidrocálidas.

La organización del evento está a cargo del Gobierno del Estado, a través de las secretarías de Turismo (Sectur) y de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), así como del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), en coordinación con Roster Crew.

En la conferencia de prensa donde se hizo el anuncio, también estuvieron presentes Mauricio González López, titular de la Sectur; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director del ICA; Israel Ortega González, director de Ficotrece y Elio Pérez, de la empresa Roster Crew.