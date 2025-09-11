Mi Jardín de Flores

El Gobierno Represor de David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El PRI se solidariza con el colectivo Sangre de mi Sangre ante los lamentables hechos de represión que vivieron el día de ayer por parte de las autoridades estatales. Sin polarizar ni politizar, pero asumiendo la realidad que vive Zacatecas, solicito a las autoridades correspondientes no permitir que acciones como estas se conviertan en una constante en el Estado. El gobierno no debe reaccionar como un brazo represor. Para ser gobierno hay que ser tolerantes, conciliar y dialogar, pero ayer se dieron señales, una vez más, de la intolerancia, la indolencia y la falta de capacidad al momento de decidir: Carlos Peña Badillo, diputado local y presidente estatal del PRI.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Miércoles 10 de Septiembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólho que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

No Cesan los Asesinatos…ni las Desapariciones

¡SANTO DIOS, no sé qué es lo que presume esta nueva gobernanza si los homicidios continúan y las desapariciones forzadas no cesan; hoy nuestro Diario Pá- gina 24 da pelos y señales del asesinato de una mujer a Balazos que, previamente, fue secuestrada y torturada.

PERO NO solamente fue el abominable homicidio de una mujer, sino las desapariciones forzadas de: NORMA ALICIA PALOMO MUÑOZ de 50 años, desaparecida en Pinos, Zacatecas, el 9 de septiembre del presente año.

TAMBIÉN desapareció forzadamente ROSA MARÍA MURO SANTAMARÍA de 16, en Guadalupe, Zacatecas, desde el 16 de agosto de 2025 y, HUGO ALEJANDRO FLORES VÁZQUEZ de 33 años, desaparecido el 6 de septiembre del presente años, en la capital del estado.

-SON HIJECES…un feminicidio y tres desapariciones forzadas, ¿de qué seguridad presume el gobernador David Monreal Ávila? -NOS QUIERE vender un camello reum ático, diciéndonos que es el más veloz del mundo, pero todo Zacatecas sabe que el gobernador miente.

-NO SÉ que gana El Holgazán diciendo mentiras, ¿por qué le gusta engañarse a sí mismo? -ESTÁ lleno de ego, ego que está a menos de dos años de desaparecer, será entonces que refl exionará y se arrepentirá de haber sido tan ojete en su paso por la casa de los perros.

-VA A salir todo mordido.

-Y CON la cola entre las patas como salió El RaTello.

-YA SE ve una luz al fi nal del túnel: dos años más y adiós, adiós…

Feria de Rancho….

-ME DICEN que en la capital del estado ni se nota que están de Feria, que la de este año ha sido la peor de la historia de Zacatecas…

-SÍ, YA vi los comentarios…dicen que la Feria de Mazapil está mejor, jajaja…¡chale, ora si que la cajetearon: el único cantante que valió la pena fue Miguel Bosé, el resto papuras vergüenzas, ahora ya hasta la Feria de San Luis Potosí está mejor.

SE PRESENTARON Enrique Iglesias, la Arrolladora Banda Limón, los Tigres del Norte, los Ángeles Azules, Bronco, Belinda, Marilyn Manson, Duelo, Banda Ms, los Tucanes de Tijuana y otros.

DE LA Feria Nacional de San Marcos ni hablamos, a esa no le llegamos ni a los talones.

-ES QUE allá no andan con mendrugos, en Aguascalientes todos los gobernadores le meten un billetote a los espectáculos, no sólo llevab a los mejores cantantes del momento, sino los mejores toreros, los mejores espect áculos culturales, por algo es de las mejores de Latinoamérica : cerca de 10 millones de personas la visitan: una vez fuimos y no encontramos cuarto de hotel, todos estaban a reventar, nos tuvimos que ir a Calvillo, a casa de unas primas.

-DAVID dijo que esta Feria iba a ser la mejor de la historia de Zacatecas, pero pues fue puro blof, ¿Cuando se le quitará lo hablador? -¡NUNCA!, ¡genio y fi gura..!

-PUES YA nada más falta esta y la otra y tan, tan…el empujón va a estar más fuerte que el que le dieron a Rodrigo Retes Mug üerza , el día de la inauguración del C5i, jajaja…

Qué mal se vio el Gobierno de David Monreal…

-IBAN dispuestos a todo, sólo que las y los manifestantes se mostraron ecuánimes y la situación no se desbordo, de lo contrario aquello habría sido una masacre.

-CIERTO, el David es muy represivo, la manifestación el día de su informe era pacífi ca, pero los cuicos llegaron muy sácale punta y hasta las redes que estaban tejiendo a manera de protesta, las decomisaron y les prohibieron su manifestación para -según ellos- no empa- ñar el informe del señor gobernador.

-¡PINCHES POLICÍAS lame suelas, así deberían de ser con el narco, con la delincuencia, no Contra el ciudadano pacífi co, que no manen, pinches abusivos.

¡JA!, DÓNDE hay miedo ni coraje da, ahí sí le sacan, ¡miserables, olvidan que también ellos son pueblo! -SON GOBIERNO, son opresores, nietos de Díaz Ordaz y sobrinos de Ricardo Monreal.

-RICARDO Monreal, mejor conocido como El Traidor.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.