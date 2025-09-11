Miguel Varela Rinde Informe de Actividades al Sector Turístico y Empresarial

Un Encuentro Estratégico Para Informar, Fortalecer Lazos y Trazar el Futuro del Turismo en la Capital

Con visión clara y un gesto de cercanía, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, se reunió con representantes del sector turístico y empresarial para presentar los resultados de su primer año de gestión. El evento no fue un simple informe, sino un encuentro estratégico para fortalecer lazos y trazar el futuro del turismo en la capital, una prioridad definida desde el inicio de su administración.

Ante un público conformado por líderes de cámaras empresariales como Canacintra y CANIRAC, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, el presidente Varela demostró su compromiso con el desarrollo económico. “No estamos aquí para promesas, estamos para mostrar lo que se ha logrado”, enfatizó.

El alcalde presentó datos precisos sobre la afluencia de eventos turísticos, el impacto de las festividades masivas y las cifras de derrama económica generada.

Varela destacó el éxito del Festival de Ciudades Patrimonio, que llenó de vida las calles y plazas, y anunció con orgullo la próxima realización del Festival de la República Checa en noviembre, un evento que cimentará lazos internacionales y atraerá a un turismo de mayor calidad.

“Estamos comprometidos con que Zacatecas tenga un festival o una actividad turística de relevancia cada mes del año”, afirmó, subrayando la planificación a largo plazo de su gobierno.

La directora de Turismo, Berenice Villagrana, complementó el mensaje del presidente Varela al presentar proyectos que demuestran la apuesta de la administración por la innovación y la profesionalización del sector.

Entre ellos, el programa “Actualiza tu Negocio Turístico” ha capacitado a miles de estudiantes y trabajadores, elevando el estándar de servicio en la capital. Además, se anunció la próxima implementación de la Guía Turística Digital 24/7, una herramienta pionera desarrollada con inteligencia artificial para atender las necesidades del turista en tiempo real.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Estela Cárdenas Vargas, en representación del sector privado, enfatizó que Zacatecas es “un tesoro vivo” y un motor de desarrollo.

Cárdenas Vargas propuso la creación de un Consejo de Fomento Turístico Municipal que sea descentralizado y que reúna a empresarios, autoridades, universidades y sociedad civil. El objetivo de este consejo sería dar seguimiento a los proyectos a largo plazo y asegurar su continuidad sin importar los cambios de administración.

También destacó la necesidad de un Plan Integral de Manejo del Centro Histórico que garantice la armonía entre sus habitantes, negocios y el patrimonio, abordando de manera justa y ordenada temas como el comercio ambulante.

En un gesto de humildad y liderazgo, el alcalde reconoció el apoyo del sector privado y aprovechó la oportunidad para invitarlos a ser protagonistas en la conmemoración del 480° aniversario de la fundación de Zacatecas. “Con su experiencia y su apoyo, construiremos un evento que marcará la historia de nuestra ciudad y la pondrá en el mapa del turismo mundial”, concluyó, reafirmando que el éxito de Zacatecas es un proyecto de todos.