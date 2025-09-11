Prevén Repunte de Hasta 17% en Ventas por Puente en Zacatecas

Esta Temporada Suele ser Favorable: López del Bosque

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas (Canacozac), Jesús Gabriel López del Bosque, señaló que el próximo fin de semana largo, derivado del puente por el 15 de septiembre y las celebraciones patrias, representa una oportunidad para que el sector comerciante registre un repunte en sus ventas. Explicó que esta temporada suele ser favorable, ya que confluyen turistas y consumidores locales que buscan aprovechar promociones y descuentos.

De acuerdo con López del Bosque, se espera que la derrama económica incremente entre un 15 y 17 por ciento respecto al año anterior, cuando las ventas fueron más limitadas. Destacó que la diferencia radica en que este año los comerciantes han trabajado con anticipación en campañas y promociones para atraer clientes, lo que podría traducirse en mejores resultados en comparación con años anteriores.

No obstante, reconoció que el Centro Histórico enfrenta un panorama particular, ya que durante la Fenaza las ventas suelen caer hasta en un 30 por ciento debido a que gran parte del flujo de visitantes se concentra en el área de la feria.

“Sabemos que septiembre siempre significa una baja en el centro, pero buscamos contrarrestarla con descuentos y programas especiales en restaurantes, bares y hoteles”, puntualizó.

El presidente agregó que, aunque algunos agremiados participan en la feria con giros como artesanías, mezcales, restaurantes y bares, la mayoría de los comercios establecidos trabajan fuera de ese espacio.

A ello se suma la competencia del comercio informal, que sigue representando un reto para los negocios formales, aunque aseguró que, tras reuniones con la presidencia municipal, no se ha detectado un aumento en nuevos puestos informales durante este mes.

Con el objetivo de revitalizar la actividad en el Centro Histórico, López del Bosque adelantó que se impulsará el programa denominado “Viernes muy mexicano”, que busca atraer a turistas y locales con promociones especiales, precios accesibles y actividades que incentiven la visita a los comercios establecidos en la zona.

Finalmente subrayó que los comerciantes necesitan del apoyo de estrategias que diversifiquen la oferta más allá de la feria.