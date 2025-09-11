Entrega Tere Jiménez Nueva Secundaria y Jardín de Niños en Villa de las Norias

Inversión de Casi 44 Millones de Pesos

Las nuevas escuelas permiten que niñas, niños y adolescentes estudien cerca de sus hogares, en espacios dignos, seguros y funcionales

Tere Jiménez destacó que su administración ha realizado más de 100 acciones anuales en infraestructura educativa, reafirmando que “la educación es la llave para abrir el mundo”

Se propuso nombrar la secundaria como “Secundaria General No. 45 Doctora Tere Jiménez Esquivel”, en reconocimiento a su compromiso con la educación

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reafirmó su compromiso con la educación al hacer entrega de una secundaria y un jardín de niños en el fraccionamiento Villa de las Norias. Estas nuevas instituciones brindan a niñas, niños y adolescentes la oportunidad de estudiar cerca de sus hogares, en espacios dignos y pensados para su desarrollo integral.

“Como nunca en la historia hemos hecho escuelas en esta administración. Hace un año estuvimos en la primaria y nos hicieron la petición de que necesitaban una secundaria y los escuchamos, el día de hoy es una realidad. Entregamos más de cien acciones en infraestructura educativa cada año, porque la educación es la llave para abrir el mundo y la herencia más grande que les podemos dejar, por eso seguiremos haciendo más escuelas. Cuentan con una gobernadora que seguirá dándoles espacios para que se preparen y construyan sus sueños”, les dijo Tere Jiménez.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, destacó que la gobernadora ha realizado la entrega de muchas escuelas pensando en las y los estudiantes y sus familias, y que con estos espacios las y los alumnos se podrán preparar, crecer y soñar, sin tener que trasladarse largas distancias.

J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, detalló que la inversión para la secundaria fue de 25 millones 343 mil pesos y tiene seis aulas didácticas, laboratorio de cómputo, módulo administrativo con dirección, prefectura, oficina de orientación vocacional, servicio médico, sala de maestros y sanitarios; además de una plaza cívica, cancha de usos múltiples, pórtico, cerco perimetral y sistema de videovigilancia interior y exterior.

Añadió que el preescolar contó con una inversión de 18 millones 568 mil pesos y consta de tres aulas didácticas, dirección, bodega, sanitarios, plaza cívica y cancha de usos múltiples, área de juegos infantiles, pórtico, cerco perimetral, entre otras.

Laura Espinoza Calderón, directora de la Secundaria General No. 45, agradeció a la gobernadora por atender la petición de las familias de la zona. Asimismo, a nombre de padres y madres de familia, alumnos y docentes, solicitó que la escuela lleve el nombre de Secundaria General No. 45 “Doctora Tere Jiménez Esquivel”, en reconocimiento a su liderazgo y compromiso con la educación.

“Este día está lleno de muchísima emoción porque se ven cristalizados los sueños de padres de familia, las necesidades que algún día le externaron a nuestra gobernadora y que hoy se hacen realidad. Gracias a su visión y compromiso con la educación hoy nuestros estudiantes ya no tendrán que recorrer largas distancias para ir a clases; hoy sabemos que su gobierno ofrece respuestas oportunas a las peticiones de la sociedad; es un honor contar con una gobernadora que escucha y es cercana”, destacó la directora.

Brenda Natalia Esparza Marín habló a nombre de los padres de familia: “Le agradecemos por la construcción de esta secundaria, pues representa más que un edificio, es la oportunidad para que nuestros adolescentes crezcan en un espacio seguro y nos da tranquilidad saber que tendrán una escuela de calidad sin requerir cambiar de fraccionamiento. Ahora contamos con una secundaria que los hará crecer como personas. Estamos muy agradecidos con usted, este logro quedará marcado en la comunidad. De todo corazón muchas gracias, gobernadora Tere Jiménez”.

En el marco del evento también se realizó la entrega de uniformes para las y los alumnos.

También estuvieron presentes Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; el diputado local Emanuelle Sánchez Nájera; el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso; Jesús Escobar Velarde, director del preescolar de nueva creación; el titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en Aguascalientes, Aquiles Romero González; el coordinador general de Gabinete, José Juan Sánchez Barba, y la alumna Grecia Natalia Fernández Esparza.