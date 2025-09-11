Por Primera vez, Taxistas y sus Familias Tendrán Atención Médica Gratuita con el Seguro Popular Aguascalientes

Afilian a más de 10 mil Conductores y sus Familias

En una afiliación histórica, podrán recibir servicios médicos de calidad, medicamentos y apoyos.

La iniciativa incluye acceso a más de 300 unidades de salud en el estado, entre hospitales, clínicas y Centros de Salud.

El gremio taxista agradece a la gobernadora su valioso apoyo en el tema de salud, al poner a nuestra disposición esto que habíamos buscado durante muchos años y nunca tuvimos respuesta: Enrique Martínez.

En un hecho sin precedentes, la gobernadora Tere Jiménez dispuso la afiliación de más de 10 mil taxistas y sus familias al Seguro Popular Aguascalientes, con lo que alrededor de 30 mil personas que no cuentan con derechohabiencia, ahora podrán tener acceso a servicios médicos de calidad sin costo alguno.

Durante el evento, Tere Jiménez reiteró su compromiso con los trabajadores que no cuentan con seguridad social, al señalar que la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho al que todas y todos deben tener acceso.

“Ustedes, los taxistas, son el motor que mueve nuestra ciudad todos los días; por eso, hoy, les digo con el corazón: no están solos. Sus familias merecen salud, tranquilidad y un gobierno que los respalde. Esta afiliación al Seguro Popular Aguascalientes es sólo el comienzo; seguiré trabajando sin descanso para que cada trabajador en Aguascalientes viva con dignidad”, les dijo la gobernadora.

Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado, explicó que una vez incorporados al Seguro Popular Aguascalientes, las y los taxistas, así como sus respectivas familias, podrán recibir atención médica integral a través del sistema estatal de salud que agrupa a más de 300 unidades médicas, como hospitales, centros y Casas de Salud, clínicas, áreas especializadas, laboratorios, entre otras.

De igual manera, añadió que recibirán medicamentos gratuitos, estudios de laboratorio, lentes, ultrasonidos, entre otros beneficios, y tendrán acceso a los diferentes apoyos que otorga el Instituto de Beneficencia Pública del Estado, como sillas de ruedas, prótesis de rodilla, cadera y mama, aparatos auditivos, lentes intraoculares, bastones, andaderas, muletas, entre muchos otros.

A nombre de las y los beneficiados, Enrique Martínez Hermosillo, líder de taxistas, reconoció la sensibilidad de la gobernadora Tere Jiménez para darles acceso a la salud, no sólo a ellos, sino a sus familias.

“El gremio taxista agradece a la gobernadora su valioso apoyo en el tema de salud, al poner a nuestra disposición esto que habíamos buscado durante muchos años y nunca obtuvimos respuesta; históricamente, hemos padecido la falta de atención médica; por eso, debemos de aprovechar la gran oportunidad que nuestra gobernadora Tere Jiménez nos brinda, pues nuestras familias tendrán la certeza de que si se presenta alguna emergencia, tendremos a dónde dirigirnos”, mencionó el líder de taxistas.

En el evento, también estuvieron presentes la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Comisión de Salud Pública del H. Congreso del Estado; Francisco Javier Araiza Méndez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Aguascalientes (Fedesa); Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza, directora de Servicios de Salud del ISSEA; así como los líderes de taxistas Óscar Romo Delgado, Mario Ramos Esparza, Milton Carlos Álvarez García, Juan Manuel Martínez Hermosillo, Julio César Casas Pérez, Ramiro Venegas Velázquez, Salvador Martínez Pinedo y Francisco Javier Pacheco Méndez.