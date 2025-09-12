Mi Jardín de Flores

Desnudó a David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Tenemos que seguir rescatando Pemex por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña. El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250 mil millones de pesos de vencimientos de pago de intereses imagínense, 250 mil millones, 250 mil millones de pesos. ¿De qué tamaño es eso? Pues nada más les platico, el AIFA costó 75 mil millones. fíjense nada más, esta deuda irresponsable, corrupta que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex. Nos toca pagarla a nosotros en esta administración, los vencimientos: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Jueves 11 de Septiembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólho que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Denuncias Corruptelas en Proyecto de Milpillas

MIEMBROS del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), encabezados por el luchador social José Santos Cervantes, en rueda de prensa denunciaron que no solamente el gobierno de David Monreal está dividiendo e intimidando a los pobladores de Jimenez del Teul, por el proyecto de la Presa Milpillas,si no que además denunciaron actos de descarada corrupción: “¡Ratas, mil Veces Ratas!”

“CON FACTURAS” falsas, están cobrando por trabajos no realizados; compras adelantadas de miles de toneladas de materiales nunca entregados y adquisición de terrenos aledaños por parte de funcionarios estatales”.

-¡SANTO Dios, la corrupción ya está haciendo estragos!

-PINCHE GOBIERNO monrealista transa: cobrando con facturas falsas compras inexistentes, son un asco, la Dra. Sheinbaum debería de ordenar una investigaci ón y echarles a Batman (Omar García Harfuch) para encerrar en Almoloya a todos los servidores públicos corruptos del gobierno del estado, malditas ratas coludas.

-SI TODAVÍA no empiezan bien a bien la construcción de la Presa Milpillas y ya están robando, no quiero ni imaginarme lo escandalosamente que lo harán cuando inicien oficialmente las obras, ¡ay no, cuánta rata monrealista hay en todo este corrupto gobierno!

-SI YO fuera José Santos, con esas pruebas acudiría al Ministerio Publico y denunciaría todos esos actos de corrupción, ¡ratas, mil veces ratas!

-ESTA corrupción inició, recuerden, con “El RaTello”,y sólo se frenaron cuando suspendieron las obras.

-TIENE buena memoria, doña Petra, ya lo recordé.

-EL FRANCÉS, Cristian Paul, va a tener mucho trabajo con todas esas ratas; insisto, el señor José Santos debe de acudir al Ministerio Público para denunciar esas raterías descaradas.

Siguen las Desapariciones de Menores de Edad

-DE LO que David Monreal no dijo ni pío en su cuarto informe de gobierno, fue de la desaparición forzada de personas, principalmente de menores de edad; y hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: VANESA PÉREZ VAZQUEZ de 15 años, desaparecida forzadamente desde el 2 de febrero del presente año, en Monte Escobedo, Zacatecas, y MANUEL ENRIQUE SOLIS ZAPATA de 14 años,desaparecido forzadamente desde el 23 de enero de 2022¡ en Fresnillo, Zacatecas.

-¡VIRGEN del Perpetuo Socorro, pero si son unos niños! -Y NO aparecen a pesar del tiempo, pobre gente qué sufridera.

La Diputada Noemí Luna, Encueró a David Monreal

-GUSTÓ bien mucho la colaboración de la diputada federal Noemí Luna, que hoy jueves publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas: con verdades, desnudó las mentiras que en su informe dijo “El Holgaz án” David Monreal:

“EN LA parte medular de su colaboraci ón, la diputada federal dice: “EN LA entidad no se aplican los recursos para atender los problemas sociales, sino para obras caprichosas que les llenan los bolsillos. Eso era el segundo piso que el alcalde panista de la capital, Miguel Varela, logró detener con el apoyo social.

¡EN ZACATECAS hay una crisis de inseguridad, no es percepción!

“DAVID MONREAL habló de avances en seguridad. ¡Mentira! La violencia no terminó, sólo cambió de forma. Presumió la baja en homicidios dolosos; pero, no mencionó el gravísimo aumento en los asesinatos culposos que llegaron a 262; ni los 175 delitos contra la vida; las 184 desapariciones y los 4 feminicidios.

“OLVIDÓ A los colectivos de buscadores. En los últimos 15 días ya se dieron dos casos lamentables: el asesinato de la señora Aída Karina Juárez y el levantamiento de Carmelo Vera liberado horas después.

AMBOS FUERON víctimas mientras buscaban a sus seres queridos.

“EN EL campo, educación y salud existen graves retrocesos. Faltan apoyos para los campesinos; a los docentes no se les paga ni se les federaliza la nómina; y los nosocomios están sin equipo, sin médicos y sin medicinas.

“DAVID MONREAL sigue echando culpas al pasado para justifi car su ineptitud y fracaso. La realidad es que está alejado de la gente y gobierna sólo con la entrega de programas sociales; no con liderazgo, estrategia y planeación.

“EN LOS 48 meses de su administración se ha mantenido insistentemente en los últimos lugares como el Ejecutivo peor evaluado del país.

“ADEMÁS, llega a este cuarto año de gobierno con una grave división política y un gran rechazo social, provocados por la lucha intestina de mantener el poder.

“A DAVID de nada le servirán las cifras alegres que dio en su informe. Ya no engaña con sus cifras maquilladas y falsos resultados. Zacatecas exige un cambio de rumbo y para eso nos estamos preparando en el PAN, para dar ese cambio”.

-¡QUÉ BUENA barrida y trapeada le dio la Noemí a “El Holgazán”, yo creo que hoy no se levantó de la cama, si de por sí. . . jajaja!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.