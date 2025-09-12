Fortalece Miguel Varela Servicios del DIF con Rehabilitación Integral de sus Instalaciones

Se ha dado la impermeabilización de los techos para prevenir filtraciones de agua, pintura, cambio de tuberías de cobre y la instalación de un domo que mejora la iluminación natural y reduce el consumo energético.

* ⁠En espacios que eran utilizados como bodega, ahora se cuenta con las salas de pilates, lactancia y ludoteca completamente operativas.

Zacatecas, Zacatecas.— El Ayuntamiento de Zacatecas, bajo la visión del alcalde Miguel Varela y el liderazgo de la presidenta honorífica del DIF, Karla Estrada, en coordinación con la directora Mitzia Peláez han llevado a cabo una serie de mejoras significativas en las instalaciones del DIF municipal durante el presente año. Estos trabajos buscan ofrecer un servicio de mayor calidad a los ciudadanos que acuden diariamente a la dependencia.

Una de las principales acciones fue la rehabilitación de salas que, en el pasado, se usaban como bodegas. Ahora, estos espacios han sido transformados para brindar servicios específicos a la población. Es el caso de la sala de Pilates, sala de lactancia y la ludoteca, que ahora están completamente operativas.

La directora del DIF municipal, Mitzia Peláez, ha señalado que estas mejoras permiten a los usuarios acceder a servicios en instalaciones dignas y con todo lo necesario.

Además de la rehabilitación de espacios, se han realizado trabajos de mantenimiento cruciales para el buen funcionamiento del edificio. Entre las reparaciones más recientes destacan, la impermeabilización total de los techos para prevenir filtraciones de agua.

Se ha realizado también el cambio completo de la tubería de cobre para garantizar un suministro de agua de mejor calidad. Así como el ajuste del drenaje pluvial para evitar estancamientos de agua de lluvia.

Adicionalmente se ha dado la reparación con grava y cemento en áreas que lo requerían y la instalación de un domo que mejora la iluminación natural y reduce el consumo energético.

Con estas acciones, el alcalde Miguel Varela reafirma el compromiso de su administración de seguir trabajando por los usuarios y beneficiarios de los programas sociales que diariamente visitan las instalaciones del DIF capitalino. El objetivo es asegurar que cada persona reciba los apoyos y servicios en un entorno seguro, cómodo y funcional.