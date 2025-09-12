Lamenta Ayuntamiento de Zacatecas Hechos en Contra de Estudiantes

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela Pinedo, lamenta los recientes hechos ocurridos en la zona de comercios semifijos instalados en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), en donde dos jóvenes se vieron afectados.

Ante dichos hechos, la Policía Municipal se movilizó oportunamente y efectuó la detención de los dos presuntos responsables (uno de ellos menor de edad), poniéndolos a disposición de la Fiscalía del Estado en coordinación con Policía Estatal Preventiva y Policía de Investigación.

Cabe mencionar que por instrucciones del Presidente Varela, se desplegaron unidades de la Policía Turística para sumarse al operativo que se lleva a cabo en conjunto con el resto de corporaciones de seguridad en las inmediaciones de la Fenaza.

Asimismo, el Ayuntamiento de Zacatecas verificó el funcionamiento de las luminarias que le corresponden, con el fin de brindar seguridad a la población que transita por el lugar: deportistas, estudiantes y a la población en general.

Es necesario mencionar que, previo al arranque de la Fenaza, generamos reuniones con las y los vecinos de la zona y se tiene constante comunicación con los directivos de la Preparatoria No. 2 de la UAZ, así como del resto de las unidades académicas de la máxima casa de estudios.