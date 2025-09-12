Tere Jiménez Inaugura Planta de Alileche en Pabellón de Arteaga

“Este Producto Llega a la Gente que más lo Necesita”

Alileche, producida 100% en Aguascalientes, impulsa a los productores locales.

Con esto se logrará una distribución mensual de hasta 100 mil bolsas de leche.

Ya se distribuye en más de 100 puntos en el estado y en las Casas del Bien Común a un precio de 15 pesos por bolsa.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la planta de la marca Alileche en las instalaciones de la empresa Alilácteos, en el municipio de Pabellón de Arteaga, con la firme convicción de fortalecer el campo y apoyar a los productores locales.

Esta planta representa un paso decisivo para garantizar que más familias aguascalentenses accedan a leche de calidad a un precio justo. Pero sobre todo, significa una solución concreta para evitar que los productores tengan que tirar su leche por falta de canales de comercialización.

“Alileche es un ejemplo de cómo se puede impulsar la economía regional con productos de calidad, accesibles y con rostro humano; esta marca surge porque un día los lecheros me dijeron que iban a tirar la leche, y eso no se iba a permitir, después todos tuvieron voluntad de unirse en un momento complicado y este es el resultado; hay que seguir soñando siempre, gracias de verdad porque este producto llega a la gente que más lo necesita, no olviden que aquí estamos para avanzar juntos y darnos la mano”, destacó la gobernadora.

Vicente Gómez Cobos, presidente de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche), celebró la consolidación de este proyecto y recordó que hace apenas dos años se presentó como una propuesta en el foro lechero. “Hoy es una realidad. Gracias al compromiso de este gobierno, Aguascalientes se convierte en un referente nacional que debe replicarse en muchos otros estados”, subrayó.

Paty Castillo, secretaria de Desarrollo Social del Estado, detalló que Alileche ya se distribuye en más de 100 puntos en todo el estado, gracias a una red de más de 500 voluntarios que entregan el producto en comunidades alejadas. Actualmente se reparten más de 20 mil litros mensuales, y con esta nueva planta, la producción llegará hasta las 100 mil bolsas al mes.

Carlos Gutiérrez de Luna, presidente del Consejo Directivo de Alilácteos, agradeció el respaldo de la gobernadora, destacando su visión y liderazgo como factores clave en el fortalecimiento del sector pecuario. “Hoy celebramos no sólo la apertura de esta planta, sino un compromiso firme con el desarrollo regional y el bienestar de nuestras comunidades”, expresó.

En la inauguración también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del Sistema DIF Estatal; Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; César Medina, presidente municipal de Jesús María; el diputado Heriberto Gallegos Serna, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del H. Congreso del Estado; Juan Pablo Franco Díaz, presidente de la Unión Regional Ganadera de Aguascalientes (UGRA); Roberto Díaz Ruiz, presidente del Consejo Empresarial de Aguascalientes; Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, y Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes.