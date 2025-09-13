Mi Jardín de Flores

La Policía nos Agrede: Estudiantes

Por la Madre Teresa de Chalchihuites+

“Entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar se invierten cerca de 180 mil millones de pesos para atender las consecuencias médicas del sobrepeso y obesidad derivadas de enfermedades crónico degenerativas, ya que, hoy, 4 de 10 consultas del IMSS están relacionadas con este tipo de padecimientos, mientras que 100 mil personas al año ya se encuentran en diálisis o hemodiálisis, se registraron 27 mil amputaciones cada año; la diabetes es la causa de más de 100 mil muertes al año y una de cada de tres muertes por infarto está asociada a hipertensión o diabetes”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Viernes 12 de Septiembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Quieren Estudiar sin Miedo

¡VÁLGAME DIOS, la Feria Nacional de Zacatecas llegó con más inseguridad, ahora hasta la propia policía agrede a la ciudadanía! -SE APROVECHAN los desgraciados, están para cuidar a los ciudadanos, no para agredirlos.

-LO BUENO es que estudiantes alzaron la voz, ahora lo que se espera es que el alcalde Miguel Varela Pinedo meta en orden a sus policías.

-SON LOS principales causantes de los problemas, pues con el pretexto de brindar seguridad se exceden y tratan al ciudadano como delincuente.

-LO QUE buscan es extorsionar, y hacen tocamientos a las mujeres con el menor pretexto; se manchan algunos policías, por eso digo que Miguel Varela debe poner orden a sus cuicos.

-PERO, no sólo son policías municipales, sino estatales y de la Fiscalía que, al menor pretexto, exigen para el ‘refresco’ y meter mano a las estudiantes, como lo consigna la compañera reportera Nallely de León, en una de sus notas que hoy viernes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-PUES OJALÁ tanto el alcalde como el gobernador se pongan las pilas y metan en cintura a sus policías; ahorita son los estudiantes que se quejan, al rato hasta los turistas van a pegar de gritos y se va a poner peor la cosa.

-ESO SÍ, los turistas hacen correr la voz y entonces la Feria va a valer ‘chetos’ por los abusos de los policías.

-LOS estudiantes tienen razón y por eso advierten que si no se toman medidas efectivas, van a ridiculizar sus acciones porque -dicen- ‘estamos cansados de promesas vacías. Queremos que se respeten nuestros derechos y que se nos garantice llegar y salir seguros de nuestra escuela, no piden más, pero tampoco menos.

Niño Problema en Escuela de la Capital del Estado

-EN LA escuela primaria, Eulalia Guzmán Barrón, padres de familia se manifestaron y bloquearon la entrada del plantel, para ser escuchados, publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

UN NIÑO de cuarto de primaria tiene en jaque a sus compañeros,ya lo han denunciado pero nadie hace caso: ha golpeado a varios de sus compañeros y a más de uno ha dejado sin dientes.

-¿UN CHUCKY?

-PUES SI no hacen nada, pronto ese muchacho se va a convertir en la versión zacatecana de Chucky, de acuerdo a como lo pintan los manifestantes.

-ESE ES un trabajo para la Gabriela Pinedo Morales, secretaria de Educación.

-NO, NO es para tanto, el director o directora de la escuela debe de imponer orden.

-MÁS QUE nada los padres de familia; ahora pues si no hay de otra, al Ministerio Público, aunque ‘toda persona menor de 12 años de edad a quien se atribuya la comisión de un delito queda exenta de responsabilidad penal y no será sujeto de esta Ley’, dice el Código.

-POR ESO el narco los quiere chavitos.

-OJALÁ Y este problema pronto se solucione.

-EXPULSANDO de la escuela a ese Chucky.

-NO, DOÑA Petra, es un niño de cuarto de primaria.

-GRANDES males, grandes remedios.

-NO, CON los niños no doña Petra.

-PUES YO a mis hijos sí les daba sus varazos y mire: todos por buen camino.

-LOS TIEMPOS cambian.

Sí Están Haciendo Caso…

-NO ME lo van a creer pero en los últimos meses me he dado cuenta de que mucha gente está dejando de consumir refrescos.

-YO NO he notado ese cambio, la verdad.

-AHORA QUE lo dice, fíjese que sí, la gente está volviendo a las aguas frescas de frutas.

-ES QUE yo lo noto, la gente me lo dice: ‘hoy voy a hacer agua de guayaba’, ‘hoy de limón’, de sandía, de fresa, de papaya, de tuna y así…

-HOY LA Presidenta Sheinbaum vuekve a hablar de lo nocivo que es el consumo de refrescos, por eso va a aumentar los impuestos a todas las beberecuas: coca-cola, pepsicola, fanta y demás brebajes, pues provocan diabetes y enfermedades del corazón.

-PUES MUCHAS de mis marchantas están haciendo aguas de frutas, sobre todo dé sandía y limón que ahorita están baratos.

-NOSOTRAS no consumimos refrescos y a Dios gracias nadie está diabética.

-VEAN a la Presidenta qué delgada y saludable está, ella tampoco toma refrescos.

-DEBERÍA pasar la receta.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.