Miguel Varela Rinde Cuentas en la Colonia Francisco E. García

El alcalde de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, acudió a la colonia Francisco E. García, conocida como La Rosita, para presentar su informe de resultados a las y los habitantes de esta zona y colonias aledañas.

El presidente municipal explicó que este ejercicio de rendición de cuentas está enfocado en los servicios públicos, y anunció que en los próximos días se realizarán más encuentros ciudadanos en distintos puntos de la capital, cada uno orientado a diferentes ejes de gobierno.

“El informe de gobierno de su amigo Miguel Varela no es solamente un ejercicio de protocolo para cumplir constitucionalmente con una obligación cada año. Este informe lo hacemos cercano y de la mano con la ciudadanía, porque ustedes son quienes nos permitieron llegar a este primer año de resultados”, destacó el edil.

Durante su mensaje, Varela Pinedo subrayó que su administración trabaja para atender las necesidades inmediatas de la capital, y recordó que a pesar de la adversidad se han cumplido ya cinco compromisos de campaña, entre ellos el fortalecimiento de los servicios públicos.

Resaltó la adquisición de decenas de vehículos para la recolección de basura, lo que ha permitido mejorar gradualmente este servicio en la ciudad. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar, evitando sacar la basura en días no correspondientes o depositarla en lugares prohibidos.

El alcalde informó también que se avanza en la rehabilitación de espacios públicos y parques en distintas colonias, y exhortó a las y los zacatecanos a cuidar de estas áreas para que su beneficio sea duradero.

Finalmente, reconoció el trabajo del Departamento de Calidad de Vida y Servicios Públicos del Ayuntamiento, encabezado por Guadalupe Flores Escobedo, y anunció que próximamente acudirá a la colonia El Orito y a la comunidad de San Cayetano para continuar con este ejercicio de rendición de cuentas directa con la ciudadanía.