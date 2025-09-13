Reconecta con la Paz Atiende a 10 Jóvenes

En Proceso de Reinserción
Por Miguel Alvarado Valle
Diana Saucedo Nava, subsecretaria de Prevención Social del Delito, informó que actualmente como parte del programa Reconecta con la Paz se están atendiendo a 10 jóvenes en proceso de reinserción social, quienes fueron vinculados a delitos como narcomenudeo, abuso sexual, lesiones y otras conductas. Explicó que el objetivo principal es evitar la reincidencia y abrir nuevas oportunidades de vida a través de un esquema integral de acompañamiento.
Saucedo Nava mencionó que este programa representa un modelo de prevención de nivel tres, considerado uno de los más difíciles de implementar y que no todos los estados lo aplican, ya que requiere trabajar directamente con infractores.
Pese a ello, indicó que Zacatecas asumió el reto por indicación del gobernador David Monreal Ávila, convirtiéndose en una de las pocas entidades que se atrevió a poner en marcha estas acciones. Saucedo Nava destacó que Reconecta con la Paz no sólo busca alejar a los jóvenes de conductas delictivas, sino también mostrarles otras alternativas de desarrollo.
En este sentido, los participantes han tenido acceso a actividades culturales, comunitarias y recreativas, como jornadas de limpieza, cursos de formación y visitas a espacios como el teleférico de la capital, experiencias que muchos de ellos nunca habían vivido antes.
Asimismo, puntualizó que la intervención es integral y personalizada, pues la estancia de los jóvenes dentro del programa puede variar entre seis meses y un año, dependiendo de cada caso. La subsecretaria sostuvo que el programa se complementa con acciones de prevención que involucran a dependencias de cultura, educación y salud, con el propósito de dar a los jóvenes una atención multidisciplinaria.
De cara al próximo año, Saucedo Nava destacó que las juventudes seguirán siendo un eje primordial de la política estatal en materia de prevención.