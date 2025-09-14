Mi Jardín de Flores

Las Indomables Madres Buscadoras

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Pasamos de ser uno de los países más desiguales del mundo a uno de los países menos desiguales de nuestro continente, se redujo la desigualdad. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se redujo la desigualdad?, y ¿cómo salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y mexicanos? Que, fíjense, todavía hay muchas personas en pobreza en el país, y por eso trabajamos, para que no haya un solo mexicano o mexicana en la pobreza; pero estamos hoy en el nivel más bajo de la historia del número de personas en pobreza en nuestro país, de toda la historia de México”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 13 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Invencibles, no las Doblan las Represiones

SI DAVID Monreal creyó que su jauría de canes habría intimidado a “las Madres Buscadoras”, se equivocó rotundamente, pues a la represión sufrida el día de su ‘cuarto desinfinforme’, la noche del jueves el Colectivo Sangre de mi Sangre, acompañados por ciudadanos, se manifestaron en Plaza de Armas, por lo que turistas de varias partes de la república lo consignaron en redes sociales y la noticia se volvió de interés nacional a los pocos minutos.

-DE HECHO -contesta don Roberto- yo me enteré primero por internet: fue un escándalo, pero pues el propio David tiene la culpa por no domar a sus perros rabiosos.

-¿EN QUÉ momento perdimos a don David?, en campaña no era así, su conducta era diferente, de tolerancia… ¿en qué momento lo perdimos?

-EE CUANTO llegó a palacio de gobierno, madre Teresa, en ese momento el David se transformó y se olvidó del pueblo que lo llevó al poder, la silla de palacio está maldita.

–NO ES la silla, es él, recuerden lo que decía Andrés Manuel López Obrador: ‘El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos’.

-COSAS MUY ciertas: David está entre tonto y loco, el propio Saúl lo evidencia, ¿cómo es posible que su propio hermano le haga grilla?

-DAVID -DICEN los que presumen estar enterados- está molesto porque Saúl, con su ambición de ser su sucesor, le está haciendo sombra a su trabajo, trabajo, por cierto, muy cuestionado, pues no ha sabido gobernar.

-SI NO pudo o supo gobernar Fresnillo, menos el estado: no todos los Monreal son Ricardo, después de él, sus padres rompieron el molde.

Los Ejidatarios de Jiménez del Téul, Tampoco Ceden

ME LLAMA la atención que son mujeres y hombres jóvenes la mayoría de los manifestantes que no quieren la construcción de la presa de Milpillas, en el municipio de Jiménez del Téul y alrededores.

-SI EL pueblo no quiere esa presa, ¿por qué a fuerzas quiere el gobierno hacerla?

-FRESNILLO Y la capital del estado, necesitan agua; además del billetote de diezmo que se llevará David Monreal.

-LA PRESIDENTA Sheinbaum dijo que si el pueblo no quería la obra, pues no la haría, entonces ahora los ejidatarios ya se agarraron de ahí, y creen que la Presidenta respetará su palabra.

-YO CREO que la cervecera Corona va a ser la ganona de esa agua, pues se dice que ya se están agotando los mantos freáticos, que esa es la verdad y que peligran miles de empleos: ¿se imaginan la broncota que se armaría si la Corona tuviera que cerrar sus puertas por falta de agua?

-SE PERDERÍAN miles de empleos.

-NO HABÍA pensado en eso, creí sólo eran rumores de mala leche.

-LA CERVECERA se inauguró en 1997, entonces cumple 28 años saqueando nuestra agua, ¿por cuánto tiempo más?

-HASTA QUE el agua se agote. ¿Cuándo? No se sabe.

-OJALÁ Y los mantos freáticos no se agoten.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.