Niega David Monreal Haber Firmado Compromiso de Frenar Obra de Milpillas

“Es Falso, Jamás lo Hice”, Asegura

Por Nallely de León Montellano

El gobernador David Monreal Ávila reiteró que la Presa Milpillas es “el proyecto del siglo” para Zacatecas, pues garantizará el acceso al agua en los próximos 50 años. Sin embargo, al ser cuestionado sobre un supuesto documento firmado en campaña en el que se habría comprometido a frenar la obra, negó tajantemente su existencia.

“Eso es falso, jamás lo hice”, aseguró, al señalar que su postura siempre ha sido la defensa del agua en todas sus formas: pluvial, por extracción, cosecha o mediante presas y jagüeyes.

El mandatario subrayó que la discusión en torno a Milpillas debe asumirse como parte de la vida democrática, en la que es válido que existan voces a favor y en contra. Para ejemplificarlo, recordó el caso del viaducto en la capital, obra que –dijo– contaba con respaldo mayoritario de la ciudadanía pero que fue frenada por una sola sentencia judicial. “Esa es la democracia y esa es la ley. Yo no hice la ley, pero la respeto”, puntualizó.

Monreal advirtió que Zacatecas podría enfrentar una crisis hídrica si no se concretan proyectos de captación de agua, como ya sucede en entidades que bombean a profundidades de hasta 400 metros. En ese sentido, sostuvo que Milpillas permitirá recargar los mantos acuíferos y garantizar el abasto tanto para el campo como para las zonas urbanas.

Sobre el paquete económico federal, reconoció que el recurso para Zacatecas es “ordinario, con ligeros incrementos”, aunque destacó la inclusión de partidas para Milpillas, la Universidad Autónoma de Zacatecas y alrededor de 50 millones de pesos en materia de sanidad.

“El agua es la vida, y yo no puedo ir en contra de un proyecto que significa vida”, remató.